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Общество

Московское метро избавляется от бабушек

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Пожилые женщины, сидящие в будках у эскалаторов, уже давно стали своеобразным символом московской подземки. Однако с апреля текущего года число дежурных планируют резко сократить.
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Руководство Московского метрополитена решило провести реорганизацию и сократить около 2000 сотрудников, которые следят за работой эскалаторов и безопасностью стоящих на них пассажиров, сообщает Life.ru. Еще часть сотрудниц перейдут на другие должности. 

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Обязанности дежурных возьмут на себя слесари эскалаторной службы. В свободное от ремонта время они будут сидеть в будках.   

Стало известно и о других нововведениях в столичном метро. Ранее сообщалось, что за состоянием здоровья машинистов будут следить с помощью специальных датчиков, измеряющих давление и пульс. Крепиться устройства будут на ухо.

Поступающую информацию предстоит проверять дежурным врачам метрополитена. Если они выявят отклонение от нормы, машинист будет снят с маршрута. Ему предоставят отгул или направят на расширенное медицинское обследование.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что в первую очередь эти датчики предназначены для машинистов, которые находятся в группе риска: имеют предрасположенность к сердечным заболеваниям. Отметим, водители поездов проходят медосмотр каждый день перед выходом на маршрут.

Автор: Светлана Сидорчук17 февраля 2017, 12:48
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