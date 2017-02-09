На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие

Студенты медицинского университета имени Пирогова были эвакуированы из общежития вуза, расположенного в доме 37 на улице Академика Волгина на юго-западе Москвы из-за задымления, передает ТАСС. Причиной возникновения задымления стало короткое замыкание на первом этаже здания. Эвакуация потребовалась для порядка 700 человек. Устанавливаются причины произошедшего. Помещения общежития проветриваются.