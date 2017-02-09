В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси

В столице при выезде с Третьего транспортного кольца на Бутырскую улицу произошло ДТП с участием автомобиля такси и машины Минобороны России. В результате автоаварии пострадал один человек, который находился в иномарке военных. Медики оказали пострадавшему помощь, от госпитализации он отказался, передает Life.ru.