Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве

Пострадавшая с легкими травмами была доставлена в больницу
Мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Ботанический сад" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. На платформу ему помогли выбраться другие пассажиры. Движение поездов было восстановлено. Отметим, по данным Life.ru под поезд упала женщина, а не мужчина. Сообщается, что она погибла на месте. Ранее сообщалось о еще одном инциденте с пассажиром в столичной подземке – на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро один пассажир случайно толкнул другого с края платформы.
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