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Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве

прочитано 1360 раз

Мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Ботанический сад" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. На платформу ему помогли выбраться другие пассажиры. Движение поездов было восстановлено. Отметим, по данным Life.ru под поезд упала женщина, а не мужчина. Сообщается, что она погибла на месте. Ранее сообщалось о еще одном инциденте с пассажиром в столичной подземке – на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро один пассажир случайно толкнул другого с края платформы.

7 февраля 2017, 20:29

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