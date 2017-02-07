На борту летевшего в Тбилиси лайнера умер пассажир

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Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в Москве
В самолете, следовавшем из Екатеринбурга в Тбилиси, скончался человек. ЧП случилось на борту лайнера компании "Уральские авиалинии", пишет "Газета.ru". "Перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у того отсутствуют дыхание и пульс", – рассказали представители перевозчика.
После посадки воздушного судна врачи констатировали смерть пассажира. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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