В московском метро случился сбой

Вечером 19 декабря на Таганско-Краснопреснеской линии столичного метро произошел сбой. Интервалы движения составов были увеличены, сообщили в пресс-службе подземки. По предварительным данным, на одной из станций случился инцидент с пассажиром.

Отметим, что в это же время на железнодорожной станции "Царицыно" в Москве произошел пожар. Огонь возник в одном из вагонов поезда, передает "Утро.ru". Обстоятельства случившегося устанавливаются.