Отмечавшему 30-летие в хинкальной в Москве выстрелили между ног

В Москве неизвестный ранил из травматического пистолета двух мужчин после того, как они сделали ему замечание по поводу поведения в кафе. Происшествие случилось недалеко от хинкальной в центре города, передает "Газета.ru".

Пострадавшие были доставлены в больницу. Один из них праздновал в кафе юбилей: ему недавно исполнилось 30 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".