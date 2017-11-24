Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео

В Сети опубликовали видео мощного взрыва в египетской мечети. Ролик появился на YouTube.
По последним данным, в результате трагедии погибли более 180 человек, не менее 100 получили тяжелые ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся, сообщили в пресс-службе Кремля.
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