В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена

Столичные правоохранители задержали мужчину по делу о крупной краже. По предварительным данным, злоумышленник похитил 13 тонн сена.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. "Похищенное было изъято и возвращено владельцу", – сообщили полицейские. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает агентство городских новостей "Москва".