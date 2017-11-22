В больнице умер пострадавший при стрельбе в "Москва-сити" сотрудник Росгвардии

Один из сотрудников Росгвардии, пострадавших во время перестрелки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" на территории "Москва-Сити", скончался в больнице, передает РИА Новости. Второй раненый сотрудник силового ведомства остается на лечении. Он опознал обвиняемого.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в "Москва-Сити" поздним вечером 17 ноября. В результате пострадали шестеро охранников, в том числе двое сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие с места происшествия скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия.