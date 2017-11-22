В Москве автохам избил художницу

В одну из столичных больниц обратилась художница Наталья Грехова, передает Life.ru. По предварительным данным, травму живота она получила во время дорожного конфликта на Петрозаводской улице на севере Москвы. Художница отъезжала на своей иномарке, когда ее подрезал ВАЗ. Из отечественного автомобиля вышел мужчина, который и ударил Наталью Грехову в живот.