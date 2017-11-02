Умер создатель "Прямой линии"

В поселке Красный под Ростовом-на-Дону скончался известный советский и российский писатель Владимир Маканин. Деятелю искусства было 80 лет.
Последние несколько лет автор таких произведений, как "Голоса" и "Прямая линия", сильно болел. Похороны пройдут 3 ноября на сельском кладбище недалеко от дома Маканина, передает "Газета.ru".
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