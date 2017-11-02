Труп четыре часа пролежал на улице в Москве

Около 08:00 мск возле магазина "Ашан" в торговом центре "Гагаринский" на юге столицы прохожие обнаружили мертвым мужчину, передает телеканал "360". Очевидцы вызвали полицию.
Эксперты установили, что труп пролежал на улице около четырех часов, признаков насильственной смерти не зафиксировали. Тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Личность умершего устанавливается.
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