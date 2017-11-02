Из банка в Москве украли 27 миллионов

Из отделения банка "Славия" на юго-западе Москвы украли 400 тысяч евро (свыше 27 миллионов рублей), передает РИА Новости. Злоумышленник похитил эту сумму из банковской ячейки.
В полицию обратилась 28-летняя владелица компании, занимающейся оптовой торговлей, передает сетевое издание m24.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемого разыскивает полиция.
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