Пациент психдиспансера напал с гантелью на полицейских

На юге Москвы мужчина попытался избить сотрудников полиции с помощью зонта и гантели. К счастью, злоумышленника удалось вовремя задержать.

Инцидент произошел в ночь на 11 ноября в районе Чертаново. Сотрудники полиции попытались задержать москвича по подозрению в краже. Увидев сотрудников правопорядка, мужчина попытался сбежать.

Однако вскоре подозреваемый осознал, что скрыться от полиции ему не удастся, и решил действовать по-другому. Достав из сумки гантель, злоумышленник бросил ее в лицо одному из стражей порядка.

К счастью, полицейский успел увернуться, а его коллега сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, передает телеканал "360". Однако это не остановило подозреваемого, и он набросился с зонтом на водителя патрульной машины.

К счастью, полицейским все-таки удалось задержать дебошира. Позже выяснилось, что подозреваемому 47 лет, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После инцидента в полиции начали служебную проверку.

В октябре сообщалось о том, что гражданин Таджикистана набросился с кулаками на московских полицейских после того, как они остановили его и попросили предъявить удостоверение личности. Нарушитель несколько раз ударил по лицу сержанта полиции, которому позже пришлось обратиться за медицинской помощью. За избиение сотрудника правоохранительных органов гражданину Таджикистана грозит штраф.