Инженера авиационной корпорации нашли мертвым в его доме

В Подмосковье погиб инженер авиационной корпорации "Рубин". Тело мужчины было найдено 28 октября в его доме в Ногинском районе Московской области, передает "360" со ссылкой на РЕН ТВ.
По предварительным данным, 43-летний сотрудник "Рубина" покончил жизнь самоубийством. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
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