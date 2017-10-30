Инженера авиационной корпорации нашли мертвым в его доме

В Подмосковье погиб инженер авиационной корпорации "Рубин". Тело мужчины было найдено 28 октября в его доме в Ногинском районе Московской области, передает "360" со ссылкой на РЕН ТВ.

По предварительным данным, 43-летний сотрудник "Рубина" покончил жизнь самоубийством. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.