Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Четверг 26 октября
Лента новостей
21:57
Оригинальные увлечения классиков
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:03
Флаги на башнях
15:02
Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
14:46
"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной
14:41
Россиян пустят на удобрения после смерти
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:55
Фриске объявил о разрыве отношений
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:11
На Москву надвигается метель
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
13:02
Главные ТВ-премьеры осени
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:37
Где искать пару на ноябрьских праздниках
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:34
Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:16
Чиновники нашли замену ЕГЭ
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:43
Какие фразы возбуждают женщин во время секса
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
10:22
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
10:06
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
09:57
Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше
09:47
В Москве женщине пробили голову молотком
09:17
В лифте многоэтажки под Москвой убили мужчину
09:10
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
08:36
Москва отчитала беспардонных "извращенцев" из Вашингтона
08:36
Украина повесила на Россию теракт в Киеве
08:34
Скандал из-за Анны Семенович перерос в драку
08:02
В Москве при столкновении двух "газелей" пострадал человек
21:56
В Москве турист из Китая напал на гида
21:47
В Ессентуках полицейские попали под обстрел
21:37
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
21:20
Из реки в центре Москвы вытащили труп
21:18
Депутат Николаев вплотную займется проблемами дольщиков
20:53
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
20:37
Премьер-министр Эстонии попал в аварию
20:32
В Москве похитители довезли до дома помощника прокурора
20:18
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
20:17
Дряхлый Буш потрогал сексуальную актрису
19:42
Волочкова пожаловалась на домогательства
19:38
Собчак изощренно отомстила Рынской
19:33
Неверов: У депутатов нет гражданства иных стран
19:25
Москвич упал с крыши в попытке сделать селфи
19:00
Лидер секты сварился заживо во время проверки на неуязвимость
18:58
Умер основоположник рок-н-ролла
18:52
Кого отправили оздоровлять "Открытие"
18:34
В Москве иномарка протаранила пешеходов на переходе
18:31
Клинтон оправдал поражение жены нападением России
18:16
Собчак оставила мать на "растерзание" Малахову
18:10
Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы
18:04
Dni.Ru подверглись серьезной DDoS-атаке
17:40
Пухлый брутал с цветами расцеловал Поклонскую
17:39
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
17:29
Дизайнеры из Казахстана произвели фурор на Неделе моды
17:29
Украинский генерал дал инструкцию по убийству Порошенко
17:22
Мать звезды "Дома-2" не выдержала травли
17:20
Тело ребенка с ножом в сердце обнаружили в школьном туалете
17:14
Электрички хотят пустить через центр Москвы
17:00
"Единая Россия" сохранит преемственность в партийной работе
16:54
Драматические подробности захвата театра Джигарханяна
16:38
Язык довел Собчак до прокуратуры
16:33
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
16:19
Безумные регионы: эпидемия Эболы в Ростове
16:07
Собчак решилась на смену фамилии
15:55
Почему в России держатся низкие цены на газ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Вдова Марьянова рассказала о смертельной опасности
Происшествия

Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета

прочитано 1295 раз

Как сообщила Норвежская спасательная служба, вертолет компании "Арктикуголь" пропал с экранов радаров около архипелага Шпицберген, после чего перестал выходить на связь. Сообщается, что он летел из поселка Пирамида в Баренцбург. Последний раз пилоты вышли на связь с наземными службами за 20 километров до места назначения.

ПО ТЕМЕ

Российский вертолет с пассажирами рухнул в море

В Сети появился список пассажиров и членов экипажа, которые были на борту в момент ЧП. Данные опубликовал Telegram-канал Mash.

Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики:

  • Голованов Олег;
  • Фадеев Николай;
  • Каулио Максим.

Экипаж:

  • командир экипажа – Баранов Евгений;
  • второй пилот – Фролов Владимир;
  • бортмеханик – Поуляускас Алексей;
  • техник – Михтаров Марат;
  • инженер – Королев Алексей.

Поисками воздушного судна занимается вертолет и несколько катеров Норвежской спасательной службы, а также судно "Арктикугля". Работе мешают плохие погодные условия и низкая видимость в районе произошедшего. Пока никаких следов техники или людей обнаружить не удалось.

26 октября 2017, 18:04

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Марьянов умер от потери крови
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
Семью Фриске настигла суровая кара
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения классиков
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы

Актриса и телеведущая рассказала о непростых минутах
Шоу-бизнес

Фриске объявил о разрыве отношений

Отец покойной певицы хочет поставить точку
Шоу-бизнес

"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной

Звезда "Дома-2" догнала и потеснила известную певицу
Шоу-бизнес

Неожиданные подробности смерти Марьянова

Стали известны окончательные результаты исследования крови актера

Гороскоп

Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
Что ждет Порошенко после отставки

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru