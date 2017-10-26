Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета

Как сообщила Норвежская спасательная служба, вертолет компании "Арктикуголь" пропал с экранов радаров около архипелага Шпицберген, после чего перестал выходить на связь. Сообщается, что он летел из поселка Пирамида в Баренцбург. Последний раз пилоты вышли на связь с наземными службами за 20 километров до места назначения.
В Сети появился список пассажиров и членов экипажа, которые были на борту в момент ЧП. Данные опубликовал Telegram-канал Mash.
Сотрудники НИИ Арктики и Антарктики:
Экипаж:
Поисками воздушного судна занимается вертолет и несколько катеров Норвежской спасательной службы, а также судно "Арктикугля". Работе мешают плохие погодные условия и низкая видимость в районе произошедшего. Пока никаких следов техники или людей обнаружить не удалось.
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