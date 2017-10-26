Российский вертолет с пассажирами рухнул в море

Вблизи норвежского острова Шпицберген в море рухнул российский вертолет, передает газета "Известия" со ссылкой на Норвежскую спасательную службу. На борту находились восемь человек. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, крушение произошло в нескольких километрах от города Баренцбург.
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