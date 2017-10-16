Солдаты прикинулись полицейскими и обокрали москвича

Четверо солдат обокрали мужчину в Москве. Инцидент произошел на улице Зацепский Вал, почти в самом центре столицы, молодой человек с другом были в гостях. К ним подошли два человека в форме, представились полицейскими и отобрали у 23-летнего потерпевшего телефон, планшет и деньги, передает агентство городских новостей "Москва".

Настоящим полицейским удалось задержать предполагаемых грабителей и их подельников. Ими оказались трое уроженцев Дагестана и один человек родом из Калининской области. Все они проходят службу в военной части, расположенной околоа поселка Мосрентген, который находится прямо за МКАДом. Материалы в отношении задержанных будут направлены в Замоскворецкую прокуратуру для дальнейшей передачи в Военную прокуратуру.