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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя ноября – с 22 по 28 число.
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Бывают и в ноябре солнечные денечки! И хотя солнечными они будут конечно в переносном смысле, все же не заметить их будет трудно: снизится градус напряжения, станет буквально легче дышать. А все благодаря Солнцу и Меркурию, которые в середине этой неделе перейдут в знак Стрельца.

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Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября

Энергия этого знака очень живая, подвижная, и переход главного светила на территорию Стрельца оживит, растормошит, вдохнет новые силы в дела и мысли. Эта неделя порадует именно сменой настроения, новыми надеждами, ожиданиями. Изменится ли сама реальность? Отчасти да!

Начиная с четверга, увеличится скорость принятия решений, появятся новые варианты развития ситуаций – у нас словно расширится обзор. Проблемы, казавшиеся тупиковыми, получат шанс на благополучное разрешение. Люди станут договороспособными, будут чаще проявлять миролюбие и интерес друг к другу.

Разумеется, это не означает всеобщего благоденствия, но после напряженных дней предыдущей недели, станет определенно легче. Для чего подходит это время? Прежде всего, для учебы, бизнеса, составления планов, первых шагов на новой работе или в новой сфере. Для дипломатии и переговоров, контактов с иностранцами, изучения языков.

В пятницу, субботу, и особенно в воскресенье, между Венерой и Марсом сложится дружественная конфигурация, что поможет находить взаимопонимание между мужчинами и женщинами. В эти дни прекрасно пройдут свидания, знакомства, в том числе с родителями или друзьями партнера.

Выходные хорошо посвятить налаживанию отношений, возобновлению контактов, наведению мостов дружбы. Не хотите общаться? Занимайтесь спортом или учебой, записывайтесь к психологам и коучам, вступайте в группы по интересам или что-нибудь читайте / смотрите, расширяйте кругозор!

Овен

Неделя порадует новыми надеждами, ростом оптимизма. Вам удастся заручиться поддержкой серьезных людей или получить разрешение от каких-то органов. А может быть, вы сами себе позволите, наконец, что-то ранее запретное. Лучшим днем будет пятница – она обещает деньги или подарки, комплименты.

Телец

Яркие события позади, для вас наступает более спокойное время. Скорее всего, в вашей личной жизни в ноябре происходили перемены, и теперь вы сможете их осознать и обдумать. Будьте внимательны к финансовой теме и чутко реагируйте на все новости, чтобы не упустить возможность заработать.

Близнецы

Загрустили в одиночестве или устали от однообразия в отношениях? Планеты услышали вас и спешат на помощь: весь ближайший месяц вы сможете добиться на любовном фронте впечатляющих успехов. То же самое касается бизнес-партнерств и любых проектов, где вы образуете с кем-то пару – в танцах, например.

Рак

Будьте осторожны в среду в общественном транспорте, в толпе, воздержитесь от общения с незнакомыми людьми – в этот день Луна в вашем знаке будет в уязвимом положении. Далее начинается период, благоприятный для укрепления здоровья, занятий фитнесом, подбора БАДов и витаминов.

Лев

Переход Солнца в родственный знак Стрельца – бальзам на душу для вас. С каждым днем вы будете чувствовать, что энергия прибывает. Появятся новые планы, идеи, вам захочется действовать, творить, выражать себя. Это хорошее время для тех, кто занимается творчеством, наукой, спортом.

Дева

Всю неделю вы будете заняты: возникнут неотложные дела по работе, потребуют внимания дети или родители. Будет здорово, если в этой суете вы все же найдете время на заботу о себе – сходите в парикмахерскую или на массаж. В воскресенье звезды советуют избегать алкоголя, незнакомых напитков и лекарств.

Весы

Весам придется много перемещаться по городу, разговаривать по телефону, вести деловую переписку. Но все это будет приносить и удовлетворение, и денежки на счет. Студентам и ученикам будет легко даваться учеба. Желающие наладить личную жизнь получат удовольствие от знакомств и свиданий.

Скорпион

Уровень энергии у вас может быть понижен, особенно в первой половине недели, поэтому лучше не планировать на это время важные дела, встречи, тренировки. Дайте себе отдых, он вам необходим. Расслабляйтесь и копите силы на новые свершения – впереди финансово интересный месяц!

Стрелец

С днем рождения. Стрельцы! В ваш знак входит Солнце, и теперь вы принимаете поздравления и букеты. Конечно, в праздничной обстановке сложно думать о серьезном, но если сумеете сосредоточиться на делах – вас ждет успех. Особенно это касается коммерции, учебы, посредничества.

Козерог

Венера в вашем знаке и Марс в Скорпионе будут взаимно поддерживать друг друга, воспользуйтесь этим для налаживания отношений с противоположным полом. Речь идет не только о супругах и возлюбленных, но и о детях, коллегах, начальниках, друзьях – вам будет проще понять их и найти подход.

Водолей

Вы получите поддержку людей, которые сильнее вас или стоят выше в социальной иерархии. У Водолеев, которые ищут новую работу, будет шанс найти себе место по душе и по деньгам. Однако не стоит рассчитывать на простое везение – от вас потребуются и усилия, и дисциплина, и внимательность.

Рыбы

Нептун в вашем знаке попадает в приятную компанию Марса и Венеры. Это может привлечь в вашу жизнь и новую любовь, и творческое вдохновение, и созидательную энергию. Особенно яркой и запоминающейся неделя будет для Рыб творческих профессий, а также для влюбленных.

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Фото: Pixabay.com
Автор: 21 ноября 2021, 23:52 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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