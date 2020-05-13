Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года

Этот четверг будет непростым. У Тельцов разрушатся иллюзии, Львы почувствуют упадок сил, Весов и вовсе ждет душевный "ядерный взрыв". Подробный гороскоп на 14 мая для всех знаков читайте на "Дни.ру".

Овен

Скорее всего, сегодня будет довольно сложный день. Четверг, 14 мая, может порадовать лишь тем, что дальше будет только лучше. Найдите позитив в том, что за черной полосой всегда следует белая. Ну а в этот день запаситесь твердостью и терпением. В профессиональной сфере вы можете ощущать давление со всех сторон, от назойливой родни и друзей придется отбиваться, а в личной жизни могут возникнуть взаимные претензии. Гороскоп говорит, что лучшее, что вы можете сделать – молча заниматься своими делами. Не обостряйте конфликты, не берите на себя лишних обременяющих обязательств, пусть трудно, но идите на компромиссы. И не волнуйтесь уж слишком – скоро наступят более спокойные дни.

Телец

Сегодня у вас будет день переосмысления своих ценностей и установок. Вероятно, вы поймете, что некоторые вещи, которые вы принимали за чистую монету, неадекватны истинным реалиям окружающей действительности. Когда рушатся иллюзии, это неприятно. Но гороскоп напоминает, что иллюзии ведут к неправильным действиям и последующим разочарованиям. А в этот четверг вы можете поработать над формированием более правильной картинки мира, где ваши шансы на успех в будущем только возрастут.

Близнецы

Гороскоп советует провести этот день под лозунгом "необычности". Включите "игровое поведение", попробуйте сегодня сделать что-то не так, как обычно. Это может помочь вам в трансформации своего "Я", повышении его цельности и гармоничности. Новое позволит бриллианту вашей личности получить новые грани и сверкать еще ярче. Попробуйте новое блюдо, обновите гардероб, заведите новое знакомство, пусть даже по сети. Прочитайте не встречавшуюся вам раньше книгу, пройдите обучающий курс в абсолютно новой для вас сфере. Все это в четверг пойдет вам только на благо.

Рак

Пришло время использовать свои творческие задатки. Сегодня вам придется вспомнить все свои созидательные навыки, не важно в каких сферах. Судьба будет требовать от вас инициативы и нестандартных, креативных подходов к решению вопросов. Также в четверг, 14 мая, вы будете сильно влиять на других людей. Помните об ответственности. Деструктивная критика или язвительный укол могут просто подкосить кого-то из вашего окружения. Напротив, комплимент или мудрый совет может придать сил и направить на путь истинный. Гороскоп говорит, несите людям свет, и тогда его станет больше вокруг вас. А не этого ли вы и желаете?

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать упадок сил и потерю мотивации. Вас будет засасывать болото обыденности и рутины последних дней. Вам нужно как следует взбодриться и разогнать энергетические потоки, иначе во всех сферах жизни, от работы до романтических отношений, у вас будут возникать пробуксовки. Займитесь спортом, устройте себе простой, можно сказать, "тупой" отдых, где вам не понадобится что-то контролировать и о чем-то думать. Гороскоп говорит, что в четверг, 14 мая, вам следует отринуть рой мелких мыслей, которые копошатся в голове. И тогда ситуация начнет выправляться.

Дева

Полюбите себя, осознайте свою уникальность и ценность. Современный мир переполнен "фотошопными" образцами для подражания, недостижимыми идеалами, которых в реальном мире просто нет – только на рекламных плакатах. Сравнение себя с этими эталонами - путь в никуда. Только почувствовав свет и энергию внутри себя, основанный на самодостаточности и уверенности, вы сможете найти тропы воплощениям своих мечтаний. Помните сегодня об этом.

Весы

Сегодня день может быть весьма сложным в плане эмоций и переживаний. Вас могут переполнять чувства, которые вы слишком долго в себе подавляли, и с этим будет крайне трудно что-то сделать. И если это груз обид, раздражения и разочарований, постарайтесь, чтобы все это не переросло в душевный "ядерный взрыв". Гороскоп говорит, что в четверг, 14 мая, следует избегать любых ситуаций, которые могут вывести вас из себя или стать "последней каплей". Постарайтесь сохранять хладнокровие и рассудительность. Если имеется возможность, возьмите себе выходной, займитесь спортом или отвлекитесь за чтением книги или просмотром кино.

Скорпион

Обстановка в мире неспокойная. Но и в масштабе собственной личности вы можете столкнуться с кризисными явлениями. Скорее всего, сегодня вам окончательно надоест отмахиваться от нерешенных проблем, и вы захотите наконец разобраться со многими текущими острыми моментами. А их, вероятно, скопилось предостаточно. Гороскоп советует составить план действий. Браться за все и сразу – бессмысленно. Ну и в будущем постарайтесь решать проблемы по мере поступления, не накапливая тяжкий груз у себя за плечами.

Стрелец

Сегодня, вероятно, вы будете чувствовать себя слегка не в своей тарелке. Это может быть связано с финансовой сферой или трудностями в любовных делах. Не исключено, что некоторые планы придется пересмотреть. Пусть это неприятно, но следует помнить – такое порой случается, и ничего с этим не поделать. Слезами или плохим настроением ничего здесь не исправишь. Гороскоп также отмечает, что в четверг, 14 мая, возможны разнообразные выяснения отношений. Руководствуйтесь трезвым умом, а не эмоциями, которые у вас будут далеки от воздушных и безоблачных. Иначе через мрачную призму все будет казаться искаженным и гадким – в такой ситуации очень легко наломать дров и испортить важные для вас отношения. Вам этого однозначно не нужно.

Козерог

Сегодня вас ждет аттракцион - эдакое катание на эмоциональных американских горках. С одной стороны, вы точно не заскучаете, с другой – ваша позиция будет весьма шаткой, а результаты действий непредсказуемыми. Поэтому гороскоп советует не совершать каких-то глобальных, далеко идущих поступков. Плюс такого дня – он даст вам ощущение полноты бурлящей жизни, но, как говорится, технику безопасности никто не отменял. Эмоциональное землетрясение утихнет, а вот последствия своих дел останутся. Помните об этом.

Водолей

Потворствуйте своим творческим импульсам и устремлениям. Если сегодня вам вдруг захочется написать стихи, громко спеть в душе, нарисовать натюрморт (даже если вы никогда этого раньше не делали) – осуществите это. Дайте найти выход вашей созидательной энергии. Гороскоп отмечает, что когда вы трате силы в рамках такого потока, то не происходит истощения, а наоборот возрастает мотивация, активность и желание жить. Поэтому в четверг, 14 мая, нужно постараться как можно скорее разобраться с текущей рутиной и оставить побольше места для самовыражения.

Рыбы

Планы могут поменяться. Присмотритесь к родным и близким – возможно, сегодня им потребуется ваша помощь и поддержка. Правильно расставляйте приоритеты. Даже если это идет вразрез с делами, обозначенными в вашей записной книжке, сделайте выбор в пользу важных для вас людей. Гороскоп говорит, что весьма вероятно, вам удастся оказать содействие в решении чужих проблем, успокоить других людей и придать им сил.

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