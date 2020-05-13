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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Этот четверг будет непростым. У Тельцов разрушатся иллюзии, Львы почувствуют упадок сил, Весов и вовсе ждет душевный "ядерный взрыв". Подробный гороскоп на 14 мая для всех знаков читайте на "Дни.ру".
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Овен

Скорее всего, сегодня будет довольно сложный день. Четверг, 14 мая, может порадовать лишь тем, что дальше будет только лучше. Найдите позитив в том, что за черной полосой всегда следует белая. Ну а в этот день запаситесь твердостью и терпением. В профессиональной сфере вы можете ощущать давление со всех сторон, от назойливой родни и друзей придется отбиваться, а в личной жизни могут возникнуть взаимные претензии. Гороскоп говорит, что лучшее, что вы можете сделать – молча заниматься своими делами. Не обостряйте конфликты, не берите на себя лишних обременяющих обязательств, пусть трудно, но идите на компромиссы. И не волнуйтесь уж слишком – скоро наступят более спокойные дни.

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Телец

Сегодня у вас будет день переосмысления своих ценностей и установок. Вероятно, вы поймете, что некоторые вещи, которые вы принимали за чистую монету, неадекватны истинным реалиям окружающей действительности. Когда рушатся иллюзии, это неприятно. Но гороскоп напоминает, что иллюзии ведут к неправильным действиям и последующим разочарованиям. А в этот четверг вы можете поработать над формированием более правильной картинки мира, где ваши шансы на успех в будущем только возрастут.

Близнецы

Гороскоп советует провести этот день под лозунгом "необычности". Включите "игровое поведение", попробуйте сегодня сделать что-то не так, как обычно. Это может помочь вам в трансформации своего "Я", повышении его цельности и гармоничности. Новое позволит бриллианту вашей личности получить новые грани и сверкать еще ярче. Попробуйте новое блюдо, обновите гардероб, заведите новое знакомство, пусть даже по сети. Прочитайте не встречавшуюся вам раньше книгу, пройдите обучающий курс в абсолютно новой для вас сфере. Все это в четверг пойдет вам только на благо.

Рак

Пришло время использовать свои творческие задатки. Сегодня вам придется вспомнить все свои созидательные навыки, не важно в каких сферах. Судьба будет требовать от вас инициативы и нестандартных, креативных подходов к решению вопросов. Также в четверг, 14 мая, вы будете сильно влиять на других людей. Помните об ответственности. Деструктивная критика или язвительный укол могут просто подкосить кого-то из вашего окружения. Напротив, комплимент или мудрый совет может придать сил и направить на путь истинный. Гороскоп говорит, несите людям свет, и тогда его станет больше вокруг вас. А не этого ли вы и желаете?

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать упадок сил и потерю мотивации. Вас будет засасывать болото обыденности и рутины последних дней. Вам нужно как следует взбодриться и разогнать энергетические потоки, иначе во всех сферах жизни, от работы до романтических отношений, у вас будут возникать пробуксовки. Займитесь спортом, устройте себе простой, можно сказать, "тупой" отдых, где вам не понадобится что-то контролировать и о чем-то думать. Гороскоп говорит, что в четверг, 14 мая, вам следует отринуть рой мелких мыслей, которые копошатся в голове. И тогда ситуация начнет выправляться.

Дева

Полюбите себя, осознайте свою уникальность и ценность. Современный мир переполнен "фотошопными" образцами для подражания, недостижимыми идеалами, которых в реальном мире просто нет – только на рекламных плакатах. Сравнение себя с этими эталонами - путь в никуда. Только почувствовав свет и энергию внутри себя, основанный на самодостаточности и уверенности, вы сможете найти тропы воплощениям своих мечтаний. Помните сегодня об этом.

Весы

Сегодня день может быть весьма сложным в плане эмоций и переживаний. Вас могут переполнять чувства, которые вы слишком долго в себе подавляли, и с этим будет крайне трудно что-то сделать. И если это груз обид, раздражения и разочарований, постарайтесь, чтобы все это не переросло в душевный "ядерный взрыв". Гороскоп говорит, что в четверг, 14 мая, следует избегать любых ситуаций, которые могут вывести вас из себя или стать "последней каплей". Постарайтесь сохранять хладнокровие и рассудительность. Если имеется возможность, возьмите себе выходной, займитесь спортом или отвлекитесь за чтением книги или просмотром кино.

Скорпион

Обстановка в мире неспокойная. Но и в масштабе собственной личности вы можете столкнуться с кризисными явлениями. Скорее всего, сегодня вам окончательно надоест отмахиваться от нерешенных проблем, и вы захотите наконец разобраться со многими текущими острыми моментами. А их, вероятно, скопилось предостаточно. Гороскоп советует составить план действий. Браться за все и сразу – бессмысленно. Ну и в будущем постарайтесь решать проблемы по мере поступления, не накапливая тяжкий груз у себя за плечами.

Стрелец

Сегодня, вероятно, вы будете чувствовать себя слегка не в своей тарелке. Это может быть связано с финансовой сферой или трудностями в любовных делах. Не исключено, что некоторые планы придется пересмотреть. Пусть это неприятно, но следует помнить – такое порой случается, и ничего с этим не поделать. Слезами или плохим настроением ничего здесь не исправишь. Гороскоп также отмечает, что в четверг, 14 мая, возможны разнообразные выяснения отношений. Руководствуйтесь трезвым умом, а не эмоциями, которые у вас будут далеки от воздушных и безоблачных. Иначе через мрачную призму все будет казаться искаженным и гадким – в такой ситуации очень легко наломать дров и испортить важные для вас отношения. Вам этого однозначно не нужно.

Козерог

Сегодня вас ждет аттракцион - эдакое катание на эмоциональных американских горках. С одной стороны, вы точно не заскучаете, с другой – ваша позиция будет весьма шаткой, а результаты действий непредсказуемыми. Поэтому гороскоп советует не совершать каких-то глобальных, далеко идущих поступков. Плюс такого дня – он даст вам ощущение полноты бурлящей жизни, но, как говорится, технику безопасности никто не отменял. Эмоциональное землетрясение утихнет, а вот последствия своих дел останутся. Помните об этом.

Водолей

Потворствуйте своим творческим импульсам и устремлениям. Если сегодня вам вдруг захочется написать стихи, громко спеть в душе, нарисовать натюрморт (даже если вы никогда этого раньше не делали) – осуществите это. Дайте найти выход вашей созидательной энергии. Гороскоп отмечает, что когда вы трате силы в рамках такого потока, то не происходит истощения, а наоборот возрастает мотивация, активность и желание жить. Поэтому в четверг, 14 мая, нужно постараться как можно скорее разобраться с текущей рутиной и оставить побольше места для самовыражения.

Рыбы

Планы могут поменяться. Присмотритесь к родным и близким – возможно, сегодня им потребуется ваша помощь и поддержка. Правильно расставляйте приоритеты. Даже если это идет вразрез с делами, обозначенными в вашей записной книжке, сделайте выбор в пользу важных для вас людей. Гороскоп говорит, что весьма вероятно, вам удастся оказать содействие в решении чужих проблем, успокоить других людей и придать им сил.

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Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

13 мая 2020, 19:15

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