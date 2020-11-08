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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Фото: Vetre Antanaviciute-Meskauskiene/legion-media.ru
У Овном будет динамичный понедельник, Близнецам не хватает гармонии, а Весы суровы как никогда. Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, советует не откладывать жизнь на потом.
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Овен

У Овнов намечается ждет динамичный понедельник, полный приключений. Постарайтесь не отказываться от спонтанных предложений. Сегодня есть возможность заняться делами, которые так давно откладывались. Понедельник поможет изменить ваше мироощущение, причем в лучшую сторону. Главное для Овнов в этот день не отказываться от возможностей, которые предлагает мир.

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Телец

Тельцы, кажется, ужасно устали от этого года, но, увы, покой лишь только снится. После выходных у вас намечено, скорее всего, невероятное количество дел, которые нужно завершить именно сегодня. Кажется, это было плохой идеей – откладывать все на последний момент. Тельцам нужно запастись терпением, вечер понедельника должен быть более спокойной. Вероятно, вас ждет приятный сюрприз со стороны возлюбленного.

Близнецы

Близнецам не хватает гармонии, поэтому лучше всего прислушаться к внутреннему я. Лучшим решением для понедельника станет внеплановый выходной – устройте себе разгрузочный день, займите оборонительную позицию на диване с любимым сериалом. Дела лучше отложить на потом, скорее всего, Близнецы весь день будут витать в облаках и мечтать о будущем. Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, советует расслабиться и получать удовольствие.

Рак

Раки бодры и настроены покорить этот чертов мир! Вероятно, сейчас у вас наступил тот самый период в жизни, когда удача сама идет в руки. Особенно это касается личной жизни, поэтому не стоит упускать шанс построить отношения с человеком, который, возможно, будет рядом еще не один год. Однако опасайтесь своих желаний усидеть сразу на двух стульях – Ракам опасно играть в роковых соблазнителей.

Лев

Красота Львов сегодня спасет мир. В этот понедельник вы безумно нравитесь себе в отражении в зеркале, хочется любоваться и показывать всем себя неотразимого. Не забывайте, что в порыве любви к себе стоит закончить проекты, где нужна помощь посторонних – просто очаруйте их. В этот понедельник люди просто не в силах отказать таким душкам Львам.

Дева

Решительные Девы могут сегодня почувствовать неуверенность в себе. Согласны, ощущения не из приятных, и они могут подпортить весь понедельник, если вы решите зациклиться. Лучше всего провести день дома, заняться рутиной и пообщаться с домашними. В работе стоит придерживаться правила "лучше меньше, но лучше", так что не торопитесь с отчетами и делами. Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, советует взять паузу в отношениях с миром.

Весы

Сегодня Весы суровы как никогда. Кажется, мало что может сбить вас с намеченного пути: людям стоит увидеть ваши сдвинутые к переносице брови – все двери открыты. Однако стоит обходить стороной близких, они не заслужили вашего гнева. Лучшим исходом дня для Весов станет тихий вечер в компании самого себя или ближайших друзей.

Скорпион

У Скорпионов в этот понедельник предостаточно энергии, чтобы покорить этот мир! Смело вступайте в конфликты, ведь удача на вашей стороне. Правда, старайтесь не забывать о навыках дипломата – все-таки немногие готовы терпеть вашу прямолинейность и заносчивость. Вечер Скорпионам лучше провести наедине с собой и мыслями, чтобы переосмыслить последние события.

Стрельцы

Стрельцы сегодня потребуют гармонии! Нужно больше гармонии – с миром, с собой. Потрясения последних недель заставили вас задуматься о том, что делать со своей жизнью. Возможно, ответ уже есть, его нужно просто озвучить. Не пытайтесь разом решить все рабочие вопросы – не получится, а только надорветесь. Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, советует Стрельцам отстать от себя ненадолго.

Козерог

Сегодня Козерогам нельзя вестись на провокации более опытных коллег. Лучше всего держаться за свое мнение и настаивать, настаивать, настаивать – вот увидите, это приведет к положительным переменам в ближайшем будущем. Козерогам в этот понедельник лучше запастись терпением, чтобы вечер был только в вашем распоряжении.

Водолей

Для Водолеев понедельник, скорее всего, принесет много стресса. Проблемы будут преследовать на работе, да и в личной жизни не все гладко. Вероятно, вы не можете дождаться, когда наконец наступит вечер, чтобы пригубить капельку вина и отпустить тревожные мысли. Постарайтесь не поддаваться на панику, сегодня как никогда важен холодный расчет. Вторая половина дня у Водолеев обещает быть приятнее первой – возможно, вас ждет сюрприз.

Рыбы

Рыбы в этот понедельник безумно скучают по тишине, покою, уединению. Увы, вместо этого ждет сумасшедший день. Последнее время вы утомились в попытках разобраться, чего же на самом деле хочется от жизни. Рыбам важно видеть рядом только проверенных людей, искренних, вас не интересуют поверхностные знакомства и мимолетные связи. Сосредоточьтесь на тех, кто уже вошел в ваше сердце. Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года, советует погрузиться в себя.

Автор: 8 ноября 2020, 20:03

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