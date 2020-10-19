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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Фото: Visual Motiv/legion-media.ru
Стрельцам нужна поддержка, Козерогам лучше всего плыть по течению, а Девы готовы свернуть горы на пути к успеху. Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, советует прислушиваться к своим желаниям и ценить время.
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Овен

В этот вторник у Овнов будет слегка хулиганистое настроение. Вероятно, не стоит себя останавливать – время брать от жизни все. Попробуйте направить свою энергию в правильное русло, и тогда очень скоро вас ждут успехи. Например, Овнам стоит обратить внимание на рабочую сферу – есть вероятность в этот вторник получить интересное предложение или продвижение по службе.

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Телец

Тельцам стоит сделать первый шаг навстречу мечте. Причем неважно, в чем это выражается: прыгнуть с парашютом, поменять работу, признаться в любви – дерзайте! В этот вторник у вас есть все шансы получить то, чего вы так хотите. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы заняться собой – здоровьем, телом и душой. Тельцам стоит о себе позаботиться.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит расслабляться – будьте на чеку и постарайтесь быть осторожными в дороге. Также избегайте садиться за руль, если у вас есть права. Первая половина дня может принести вам приятные новости издалека, а вот у вечера вторника есть все шансы вас разочаровать. Близнецам не стоит спешить решать рабочие вопросы – лучше отложить на пару дней. Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, рекомендует не забывать о безопасности.

Рак

Ракам стоит подумать о собственном здоровье. Вероятно, вы уже подустали болеть, хочется встретиться с друзьями или прогуляться. Однако пока стоит остаться дома и заняться собой. Внимательно прислушивайтесь к собственному телу, оно подскажет, что лучше поменять, чтобы стало лучше. Вторую половину дня Раки могут посвятить работе и рутинным заботам. Также не забывайте о родных – ваша поддержка им особенно нужна.

Лев

Львам не стоит зацикливаться на проблемах. К сожалению, вы пока не в силах их решить, поэтому придется просто выжидать. Лучше всего направить свою неуемную энергию в решение рабочих вопросов либо домашних дел. Вероятно, Львам стоит обратить внимание на проблемы, которые накопились в общении с близкими. Не стоит упускать из виду и дела сердечные – вероятно, ваша вторая половинка истосковалась по вниманию, пришло время это исправить.

Дева

Девы в этот вторник готовы горы свернуть! Это и прекрасно, дерзайте. Возможно, вам кажется, что вы уже засиделись на одном месте, не хватает драйва, движения. Вероятно, сегодня жизнь подарит вам возможность исправить ситуацию. Постарайтесь правильно понять намеки судьбы. Вторая половина дня отлично подойдет для общения с коллегами по деловым вопросам, так что не стоит отказываться от поздних предложений по работе. Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, рекомендует Девам менять жизнь.

Весы

Весам пора отдохнуть от суеты и взять тайм-аут. Вероятно, вы уже давно чувствуете некоторое напряжение в общение с близкими – если не решить этот вопрос, то может случиться неприятный скандал. В этот вторник вам стоит избегать вранья – причем как со своей стороны, так и внимательно слушать то, что говорят другие. Вечером во вторник Весам стоит подумать о планах на будущее.

Скорпион

Скорпионов ждут большие перемены, причем не только в личной жизни, но и в деловом плане. Постарайтесь сосредоточиться на собственных желаниях и возможностях, однако избегайте навязанных стереотипов. Скорпионам в этот вторник может порадовать известие издалека. Однако сегодня вам не стоит спешить на помощь по первому зову и встречаться с малознакомыми людьми – это может привести к неудаче.

Стрельцы

Стрельцам в этот вторник может понадобиться крепкое плечо рядом. Возможно, стресс и неудачи последних дней негативно сказались на вашем состоянии. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, стоит выдохнуть и дать себе время. Лучше всего этот вторник провести дома – в компании родных, они дадут вам нужный заряд энергии и тепла. Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, рекомендует дать Стрельцам передышку.

Козерог

Козерогам сегодня лучше плыть по течению и не строить грандиозных планов на будущее. Первая половина для прекрасно подойдет для решения материальных вопросов – продажа, покупка недвижимости также будет успешна. Вечер вторника Козерогам лучше провести в уединении и задуматься о будущем в том месте, которое он считает своим домом.

Водолей

Водолеям стоит задуматься об отношениях со второй половиной. Есть вероятность, что эти отношения себя изжили. Лучше всего в этот вторник встретиться с человеком, который для вас дорог, и обсудить будущее. Возможно, ваши планы на ближайшее время слишком разнятся, а для вас такой вариант неприемлем.

Рыбы

Рыбам стоит подумать о себе и своем будущем. Сегодня велик шанс наломать дров, нерационально используя свою силу. Не торопитесь в этот вторник решать рабочие вопросы и назначать деловые встречи – велик шанс, что все пойдет не по плану. Удача сегодня не на стороне Рыб, поэтому лучше всего отсидеться в стороне, не привлекая к себе внимания. Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, советует замедлиться.

Автор: 19 октября 2020, 20:14

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