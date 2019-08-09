Сати Казанову ждет пополнение в семье

Астролог рассказал о первом браке певицы и о том, каким человеком был муж Казановой. Специалист убеждена, что он занимался духовными практиками, в то время как у Сати были совсем другие интересы.

"Сати Казанова действительно очень любила своего первого мужа. Она была невероятно счастлива, ловила каждое слово супруга и старалась потакать ему во всем. Но все же выбирать пару лучше из своего круга… Если люди разные по своему достатку и воспитанию, то им невероятно сложно жить вместе. У них было разное мнение по поводу семейного бюджета, разное представление о прекрасном", – рассказала "Дни.ру" шаманка Кажетта Ахметжанова.



Сати – девушка, которая сама себя сделала. Она всегда смело шла к своим целям и всего достигала упорным трудом. Будучи в браке, она как будто бы остановилась в своем развитии. "Создавалось ощущение, что девушка упала в тягостную воду реки, и течением ее уносит назад, медленно затягивает в какое-то болото", – поясняет гадалка. Кажетта уверена, что первый муж Казановой занимался духовными практиками, и у него были совсем другие интересы. "Духовные практики сами по себе неплохи, если у человека заложена программа достатка и успеха. У ее любимого этого не было. Ему по жизни совершенно ничего было не нужно, он абсолютно спокойно, без всякого интереса, относился к увлечениям и стремлениям жены, чем буквально гасил в ней жизнь. Если бы Сати осталась с ним, то приняла бы его программу на себя", – сказала ясновидящая.

У пары были и хорошие моменты, общие стремления, как например, путешествия. Но есть одно большое "но"… "Сати привязана к дому, к родным и близким, она хотела простого семейного счастья, а вот ее избранник был свободным как ветер. Он не ощущал привязанности даже к жене", – увидела в картах Кажетта.

По мнению шаманки, муж Сати отыграл свою программу в ее жизни и ушел. Но благодаря ему певица смогла изменить свою жизнь. С ним она испытала новые эмоции. "Сати будет счастлива. Период 2020-2021 годов для нее судьбоносный – я вижу рождение ребенка. Всевышний сейчас подарил ей встречу с человеком для жизни. У них полная гармония, взаимопонимание, любовь и счастье", – добавила она.