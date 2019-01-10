Заявлено о воссоединении Питта и Джоли

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли все еще на слуху. Спор голливудских звезд привлекает повышенный интерес общественности.

На конфликтующих знаменитостей обратила внимание ясновидящая Кажетта Ахметжанова. "Самая загадочная и красивая пара в мире. Эти люди подходят друг другу и внешне, и внутренне. Ну конечно же надо учитывать тот факт, что в современном мире невероятно трудно сохранить отношения и найти поддержку от окружающих, если в семье происходят какие-то ссоры. Все с замиранием сердца смотрят за судьбой этой пары. Не могу сказать, что все желают им добра. Многие радуются их размолвкам. Ну я вижу, что на следующий год эта пара все же будет вместе. Сейчас они переживут кризис. Ну позже они все же разведутся. Их много что связывает и, если честно сказать, они думают уже более взвешенно и основательно, по поводу совместной жизни и не включают эмоции", – заметила ведунья.

Ахметжанова чувствует, что Джоли мечтает о пополнении. "Пока шли какие-то разборки между ними, дети находились с Анжелиной. С ней они и останутся, чтобы не случилось. Джоли, кстати, подумывает о еще одном малыше. Скорее всего они возьмут еще одного ребенка. Я вижу, что Бред не рассматривает для серьезных отношений никого кроме Джоли. А вот у Джоли, появится какой-то мужчина, но его можно расценивать больше, как друга, нежели любимого человека. Хотя этот человек будет влюблен в нее до потери сознания. Человек очень состоятельный. Уровня царской семьи. Он будет предлагать ей выйти замуж. Но они останутся друзьями", – рассказала ясновидящая.

Также Кажетта призывает Анджелину отказаться от изнуряющих диет. "Хочу отметить, что ей нужно поберечь свою нервную систему и перестать голодать. Она, вижу, использует некие техники по очищению организма и голоданию лечебному, что в ее случае делать нельзя. Так же ей нужно обратить внимание на легкие. И в целом, она очень истощена внутренне, много переживаний из-за семейной жизни немного подкосило ее психологическое состояние. Финансы и стабильность этих людей можно даже не обсуждать. У них всего достаточно на годы вперед. В следующем году пара приобретет еще одно роскошное имение. В не будет жить Джоли с детьми. А Бред будет скорее всего напоминать отца выходного дня. Ну тем не менее, в следующем году пара продержится вместе", – заметила ясновидящая.