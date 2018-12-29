Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество

Анджелина Джоли разрешила детям 25 декабря провести праздник с их знаменитым отцом. Они получили "сдержанные" подарки от Брэда Питта.

Родные дети Джоли и Питта – 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен, а также приемные 15-летний Пакс и 13-летняя Захара ночевали в Рождество с отцом. А усыновленный 17-летний Мэддокс на торжество к родителю не явился.

Парень успел сильно отдалиться от отца, отказался ехать к Питту и остался с матерью, сообщает Usmagazine. Заставлять присоединиться к отцу и братьям с сестрами родители сына не стали.

К слову, общаться с детьми Питт имеет право только в присутствии камер видеонаблюдения. Таким было одно из условий мирного соглашения, к которому бывшие возлюбленные пришли после судебных разбирательств.

Несмотря на отсутствие старшего сына, 55-летний Питт был очень счастлив встретить праздник с наследниками. Они поужинали, после которого Брэд раздал детям подарки. Примечательно, что презенты были весьма "сдержанными", так как актер старается не баловать детей дорогими подарками.

Напомним, Мэддокса Анджелина усыновила в 2002 году в Камбодже, где проходили съемки очередной картины. Мальчика она увидела в приюте для сирот. После развода с Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличную опеку над ребенком. После брака с Брэдом Питтом он также усыновил Мэддокса и получил право на совместную опеку. Но в последнее время отношения отца и подростка не складываются.