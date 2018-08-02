Бизнес-гороскоп на август 2018 года

ОВЕН

Август, по крайней мере, его вторая половина, не самое лучшее время для праздного отдыха. Именно в это время вы можете показать все свои лучшие качества на рабочем месте, что, конечно, заметит начальство. Действуйте, не отсиживайтесь в тени своих коллег. Впрочем, если им понадобится ваша помощь – не отказывайте. Свою награду за это вы еще успеете получить. Если вам потребуется материальная помощь, обратитесь в первую очередь к своим партнерам. Это могут быть не только партнеры по бизнесу, но и по жизни.

ТЕЛЕЦ

Наиболее активной в плане карьеры у типичных Тельцов станет первая половина августа. Поэтому все важные дела, которые требуют от вас большого количества сил, лучше запланировать именно на это время. Главное, не начинать новых проектов в день затмения 11 числа, если вы хотите, чтобы они были успешны. Уже во второй половине месяца успешно потрудиться смогут те, кто работает заграницей или с иностранными партнерами или товарами. Наиболее доходным август этого года станет для тех Тельцов, кто занят в сфере обслуживания или медицины.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, последний летний месяц и не порадует вас какими-то крупными свершениями на рабочем месте, а потому можно хорошо отдохнуть под солнышком. Если же работать все равно нужно, наиболее успешны будут те Близнецы, кто не ставит рамок своей фантазии. Выпустите ее на волю, будьте оригинальны и творите, даже если ваша профессия не связана с творчеством: вы не пишете картин и не сочиняете прозу. Творческий подход можно найти в любом деле. Хороший доход ожидает тех, кто работает в сфере развлечений и отдыха.

РАК

Особенно приятным в плане дохода станет этот летний месяц для Раков, работающих с недвижимостью. Даже если ваша основная профессиональная деятельность с ней не связана, но вам необходимо купить или сдать в аренду помещение, вас ждет успех в этом деле. Так что не прозевайте момент. Если вам необходима материальная поддержка, постарайтесь обойтись без помощи кредитов – вернуть эти деньги потом будет сложно. Возможно, во второй половине августа вам придется оставить лидерские позиции и побыть на подхвате у своих коллег.

ЛЕВ

Благодаря своей общительности и обаянию в августе типичные Львы смогут достигнуть всего, чего пожелают. Во всяком случае, заниматься поиском клиентов или партнеров, тренировать и обучать кого-нибудь, да и просто искать необходимую для работы информацию сейчас точно можно. Прибыльнее всего в августе станут те, кто занят в различных центрах обучения, писательской деятельности, журналистике, или те, кто работает водителем либо осуществляет какие-либо перевозки и доставки. В общем, без дела сидеть не придется.

ДЕВА

Посвятите первую половину августа плодотворной работе – сейчас ваш усердный труд принесет плоды не только родному производству, но и вам лично. В этом месяце, по крайней мере, после его первой недели, ваш доход должен вас приятно радовать. Конечно, это произойдет, если до этого вы не сидели сложа руки. Впрочем, после первой половины августа можно спокойно сбавить темп или уйти в отпуск. Тут уже все зависит от вашего собственного желания, но по прогнозу нет очевидных указаний на то, что вам сейчас нужно трудиться не покладая рук.

ВЕСЫ

Наиболее успешным последний летний месяц будет для тех типичных Весов, чья трудовая деятельность связана с их внешним видом или сильно от него зависит. Это касается всех ведущих, актеров, артистов, моделей и так далее. Пользуйтесь своим очарованием для личных целей. Если в августе вам потребуется какая-то помощь в работе, обратитесь к своим друзьям. Возможно, они и не сделают вашу всю работу за вас, но уж ценным советом постараются помочь. Прислушивались не только к своему мнению, но и к мнению близких людей.

СКОРПИОН

Типичным Скорпионам нельзя забывать о работе в августе, даже если у вас заслуженный отпуск. Именно в последнем месяце лета вы можете наладить необходимые связи для работы, собрать необходимую информацию, пригласить инвесторов и запустить рекламу. В общем, отдыхать некогда. Наиболее активно себя смогут проявить те Скорпионы, кто работает в интернете. Главное, вовремя делать перерывы, чтобы не перетрудиться. Лишние заботы и проблемы могут сбить вас, и в итоге вы сделаете что-то не так, как хотелось бы.

СТРЕЛЕЦ

Самым успешным временем в плане работы станет для типичных Стрельцов первая неделя месяца. Поэтому в это время лучше не отдыхать, а трудиться как пчелка – уже скоро результат вашей трудовой деятельности порадует вас. Для увеличения своего дохода постарайтесь проявлять больше активности и инициативы – без ваших действий он самостоятельно не увеличится. К поступающей информации относитесь скептически, перепроверяйте все по несколько раз. Как известно, лучше семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Следите, чтобы не было проблем с документацией.

КОЗЕРОГ

Кто как ни Козерог знает, что такое цель и как к ней идти. В августе вы сможете вновь всем продемонстрировать свою природную целеустремленность и показать, на что вы способны. Вашей энергии хватит на любую вашу задумку, причем, и увеличение дохода в ваших собственных силах – не сидите без дела. Прибыль от вашей трудовой деятельности обещает быть хорошей в последнем месяце лета. Правда, это касается только тех типичных представителей знака, у кого есть свой бизнес или какое-то место работы. Впрочем, никогда не поздно куда-то устроиться.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине месяца вы будете полны сил и энтузиазма, которые помогут вам успевать любые дела на работе и браться за любые проекты. Главное, внимательно выбирать эти самые проекты и не заниматься всем подряд. Вместе с действительно хорошим и прибыльным делом вы можете наткнуться на какую-то аферу и потерять средства и нервы. Удачен месяц будет для тех, кто работает с другими странами. Например, у вас могут быть иностранные партнеры, иностранные товары, туры по миру или вы сами можете трудиться за границей.

РЫБЫ

Особенно удачен август станет для тех представителей знака, чья трудовая деятельность связана с чужими денежными средствами. Имеются в виду все банкиры, бухгалтеры, кассиры, страховые агенты и так далее. Сейчас именно вы можете проявить наибольшую активность, чтобы получить заслуженное вознаграждение за свои труды. Если возникнут финансовые трудности, можно взять кредит или займ, хотя лучше сначала обратиться к своим партнерам – возможно, именно они смогут вам оказать финансовую поддержку.