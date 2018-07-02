Гороскоп здоровья на июль 2018 года

ОВЕН

В начале месяца Овнов вряд ли будут беспокоить проблемы со здоровьем, а вот после 10 июля о себе могут дать знать различные заболевания почек и мочеполовой системы. Так что не сидите на холодном и не задерживайтесь в воде во время купания, хоть сейчас и разгар лета.

ТЕЛЕЦ

Типичным представителям вашего знака в этом месяце нечего бояться. Никаких серьезных заболеваний не ожидается, так что состояние вашего здоровья полностью зависит сейчас от вас самих. Правильно питайтесь и уделяйте время отдыху, чтобы все было в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ

Здоровью типичных Близнецов в июле ничего не угрожает, наоборот, сейчас вы полны сил. Единственная опасность – набрать лишний вес. Если вы этого не хотите, соблюдайте диету, больше двигайтесь, пейте побольше воды и поменьше спиртных напитков.

РАК

Для Раков июль может стать не самым благоприятным в плане здоровья, поэтому берегите себя. Есть опасность получить заболевания дыхательных путей и почек, а еще что-нибудь себе повредить из-за травмы. Поэтому будьте внимательнее при работе с опасными инструментами.

ЛЕВ

Хорошо июль подходит для тех, кто хочет как-то улучшить свое тело, кожу или волосы с помощью каких-либо процедур или упражнений. В то же время, постарайтесь поменьше купаться в холодной воде – в этом месяце есть риск застудить легкие и горло.

ДЕВА

Не стоит халатно относиться к своему здоровью, особенно в июле этого года. Существует опасность не просто заболеть, но и попасть в больницу из-за этого, а летом такая перспектива радует меньше всего. Под угрозой и легкие, и почки, а сопровождаться плохое самочувствие может высокой температурой.

ВЕСЫ

Как и в прошлом месяце, типичные представители знака Весы вряд ли будут много внимания уделять своему здоровью. Не потому что вы настолько безответственны, а потому что проблем с ним и серьезных заболеваний не предвидится в ближайшее время.

СКОРПИОН

Этот месяц намного благоприятнее для здоровья типичных Скорпионов, чем предыдущий. Сейчас у вас все должно быть в порядке с самочувствием, тем более, если вы вовремя делаете перерывы на отдых от работы, хорошо питаетесь и достаточно спите.

СТРЕЛЕЦ

В целом, для Стрельцов июль – месяц благоприятный. Опасности для здоровья всего две. Во-первых, есть риск обгореть на солнце, так что с отдыхом на пляже не перегибайте палку и пользуйтесь средствами защиты. Во-вторых, возможны заболевания психосоматического характера.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов в июле повышается опасность ДТП, так что будьте внимательнее на дороге и за рулем автомобиля, строго соблюдайте правила дорожного движения. Кроме того, может быть переутомление – ваших сил сейчас много, но они не бесконечны. Не забывайте отдыхать.

ВОДОЛЕЙ

Лето – то время, когда хочется есть что-то легкое, например, фрукты и овощи. Хорошо мойте их, чтобы не навредить здоровью и не бороться потом с болями в животе из-за какой-нибудь кишечной инфекции. Да и срок годности других продуктов проверяйте внимательно.

РЫБЫ

Рыбам в июле придется уделить самое пристальное внимание своему здоровью. Проблемы возможны и с дыхательной, и с мочеполовой системой, и с почками, а также есть опасность телесных повреждений. Будьте предельно осторожны.