Гороскоп здоровья на июль 2018 года
ОВЕН
В начале месяца Овнов вряд ли будут беспокоить проблемы со здоровьем, а вот после 10 июля о себе могут дать знать различные заболевания почек и мочеполовой системы. Так что не сидите на холодном и не задерживайтесь в воде во время купания, хоть сейчас и разгар лета.
ТЕЛЕЦ
Типичным представителям вашего знака в этом месяце нечего бояться. Никаких серьезных заболеваний не ожидается, так что состояние вашего здоровья полностью зависит сейчас от вас самих. Правильно питайтесь и уделяйте время отдыху, чтобы все было в порядке.
БЛИЗНЕЦЫ
Здоровью типичных Близнецов в июле ничего не угрожает, наоборот, сейчас вы полны сил. Единственная опасность – набрать лишний вес. Если вы этого не хотите, соблюдайте диету, больше двигайтесь, пейте побольше воды и поменьше спиртных напитков.
РАК
Для Раков июль может стать не самым благоприятным в плане здоровья, поэтому берегите себя. Есть опасность получить заболевания дыхательных путей и почек, а еще что-нибудь себе повредить из-за травмы. Поэтому будьте внимательнее при работе с опасными инструментами.
ЛЕВ
Хорошо июль подходит для тех, кто хочет как-то улучшить свое тело, кожу или волосы с помощью каких-либо процедур или упражнений. В то же время, постарайтесь поменьше купаться в холодной воде – в этом месяце есть риск застудить легкие и горло.
ДЕВА
Не стоит халатно относиться к своему здоровью, особенно в июле этого года. Существует опасность не просто заболеть, но и попасть в больницу из-за этого, а летом такая перспектива радует меньше всего. Под угрозой и легкие, и почки, а сопровождаться плохое самочувствие может высокой температурой.
ВЕСЫ
Как и в прошлом месяце, типичные представители знака Весы вряд ли будут много внимания уделять своему здоровью. Не потому что вы настолько безответственны, а потому что проблем с ним и серьезных заболеваний не предвидится в ближайшее время.
СКОРПИОН
Этот месяц намного благоприятнее для здоровья типичных Скорпионов, чем предыдущий. Сейчас у вас все должно быть в порядке с самочувствием, тем более, если вы вовремя делаете перерывы на отдых от работы, хорошо питаетесь и достаточно спите.
СТРЕЛЕЦ
В целом, для Стрельцов июль – месяц благоприятный. Опасности для здоровья всего две. Во-первых, есть риск обгореть на солнце, так что с отдыхом на пляже не перегибайте палку и пользуйтесь средствами защиты. Во-вторых, возможны заболевания психосоматического характера.
КОЗЕРОГ
Для Козерогов в июле повышается опасность ДТП, так что будьте внимательнее на дороге и за рулем автомобиля, строго соблюдайте правила дорожного движения. Кроме того, может быть переутомление – ваших сил сейчас много, но они не бесконечны. Не забывайте отдыхать.
ВОДОЛЕЙ
Лето – то время, когда хочется есть что-то легкое, например, фрукты и овощи. Хорошо мойте их, чтобы не навредить здоровью и не бороться потом с болями в животе из-за какой-нибудь кишечной инфекции. Да и срок годности других продуктов проверяйте внимательно.
РЫБЫ
Рыбам в июле придется уделить самое пристальное внимание своему здоровью. Проблемы возможны и с дыхательной, и с мочеполовой системой, и с почками, а также есть опасность телесных повреждений. Будьте предельно осторожны.
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