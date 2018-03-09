Совет на выходные, 10-11 марта 2018 года

Это может показаться удивительным, но в последние два дня длинных выходных очень благоприятно будет вовсе не развивать бурную деятельность, выстраивая насыщенный график, а, напротив, тихо побыть наедине с самим собой. Выделите себе время на продуманное одиночество!

"Не пытайтесь объять необъятное и втиснуть в оставшиеся пару дней всевозможные активности, хотя многим из нас как раз и будет этого хотеться. В идеале побыть одному – ни с семьей, ни с другом, ни с детьми. Даже если это не так просто сделать, все равно подумайте, как бы вы могли это устроить хотя бы ненадолго, - советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Суета дней, даже праздничная и приятная, приводит к тому, что с самым главным человеком в нашей жизни – самим собой, мы проводим совсем мало времени".

Постарайтесь исправить это недоразумение. Выделите себе время просто подумать о жизни, о своем месте в ней, о своих желаниях, мечтах и планах, поискать не снаружи, а внутри себя ответы на вопросы, которые вас мучают. "Сейчас время расслабиться и посмотреть в окно, время пройтись одному по уже почти весенним улицам, подчиниться спонтанным желаниям, которые ничуть не менее важны, чем продуманные планы. Главное, не заполняйте это время привычной "жвачкой" из беспокойных мыслей и тревог, сидением в интернете или просмотром телевизора "на автомате". Общение с самим собой – дело важное", - советует Наталья Ковалева.

Пусть эти дни запомнятся не активными тусовками, встречами или уж тем более не попытками переделать все накопившиеся дела, а удовольствием от времени, посвященному самому себе! Поверьте, это принесет нам всем пользу, которую сложно переоценить.