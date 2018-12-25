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Гороскоп

Гороскоп: Что дарить на год Свиньи

Фото: www.globallookpress.com
С наступлением 2019 года придет время Золотой Земляной Свиньи. Хозяйка года обладает сложным нравом и не всех одарит милостями, но те, кто окажется под ее покровительством, получат большую удачу, признание и финансовую прибыль. Чтобы задобрить хозяйку года на праздники стоит готовить специальное угощение и особо тщательно выбирать подарки – Свинья не простит пренебрежения и равнодушия. 
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Если вы не знаете, чем порадовать близких, внимательно читайте рекомендации известного европейского астролога Ольги Аристовой, которая поможет вам подготовиться к предстоящим праздникам. 

Свинья вспыльчива и поэтому тяжелее всех придется людям с сильным характером – амбициозным победителям придется контролировать свой гнев и стремление к первенству вдвое строже. Но зато у Свиньи отличное чувство юмора, она любит приключения и дарит вдохновение тем, кто готов идти на жертвы ради результата.

Представителям огненной стихии - Овнам, Львам и Стрельцам – будет непросто угодить Золотой Свинке. Представители этих знаков довольно агрессивны, равно как и хозяйка года, и поэтому близким стоит подбирать "уравновешивающие" подарки.

Для Овнов лучшим решением будет кожа. Ремни, сумки, перчатки, туристические рюкзаки – все, что вы выберете, должно быть кожаным. Причем выделку лучше подобрать искусную – вопреки тому, что Овны любят грубые фактурные вещи, мягкая стилизованная кожа поможет им самим немного смягчиться и стать доброжелательнее к окружающим.

Львам лучше дарить украшения, причем из мягких металлов. Оптимальным выбором станут изделия из меди, латуни и желтого золота. Таким образом, вы не просто отдадите дань Золотой Свинье, но сможете поделиться теплом со своими любимыми Львами. Представители данного знака любят массивные украшения с крупными камнями, но на Новый Год лучше дарить предметы без инкрустации.

Стрельцы придут в восторг если вы подарите им сертификат в СПА или массажный салон. Конец года выдастся непростым для представителей данного знака и они будут рады любой возможности расслабиться и провести время наедине со своими мыслями. Также неплохим вариантом станет романтическое приключение, если ваш Стрелец состоит в отношениях. Он в полной мере оценит заботу и отплатит вам большой благодарностью.

Земля – родная стихия управительницы 2019 года, поэтому представителям земных знаков – Козерогам, Тельцам и Девам – будет особенно везти. Сила стихии и удача, дарованная Золотой Свиньей даст возможность извлекать максимальную прибыль из сделок, особенно, если заключать их в первой половине года.

Козероги будут рады получить в подарок что-нибудь связанное с обновлением дома. Возможно, они давно хотели освежить старую мебель или прикупить стильный элемент декора. Отличным вариантом станет антиквариат – винтажные вещи никогда не выходят из моды и со временем только набирают ценность. К тому же, вы легко сможете подобрать подарок исходя из любого бюджета.

Тельцов порадует обновка из модной коллекции. Даже если вы не знаете размера, можно подобрать универсальную вещь типа шарфа или шейного платка. Представители данного знака одеваются со вкусом и носят одежду нейтральной цветовой гаммы, так что с расцветкой тоже проблем не предвидится. Еще им нравится отслеживать модные тенденции и они не удивятся, например, леопардовому принту, или этническим мотивам.

Девы по достоинству оценят любую вещь, сделанную на заказ. Представители данного знака большие поклонники хэндмейда и небольших дизайнерских студий. Если вы подарите им посуду из милой гончарной мастерской или оригинальную вазу из муранского стекла, они с радостью найдут ей применение. Также они порадуются изделиям из дерева и натуральных тканей.

Воздушные знаки в год земляной Свиньи будут обращаться к практичности – хозяйка года начнет деликатно "приземлять" Близнецов, Весов и Водолеев. Середина года для этих знаков будет наилучшим временем для решения вопросов наследования и перемены прав собственности. Финансовые вопросы решать лучше в начале осени, а здоровьем заняться, наоборот, зимой.

Близнецам стоит дарить вещи, связанные с путешествиями. Это может быть необходимое оборудование, камеры или аксессуары, которые пригодятся в поездке. Представители данного знака довольно спокойно относятся к наличию комфорта, но при этом стараются себе в нем, по возможности, не отказывать. Так что если вы захотите немного облегчить жизнь Близнецов свои подарком, они будут только рады.

Весы, конечно, говорят, что лучший подарок – это внимание, но и от даров тоже не отказываются. Чтобы доставить радость представителям данного знака, подарите им какой-нибудь предмет искусства. Причем, это действительно может быть что угодно: картина молодого талантливого художника, симпатичная статуэтка, набор раритетных открыток или пластинка с песнями любимого музыканта – все приведет их в полный восторг.

Водолеи по достоинству оценят технику – Свинья заставит их вернуться с небес на грешную землю и озадачиться вопросом личного комфорта. Капсульная кофе машина, стилизованный проигрыватель или электрическая зубная щетка – одним словом, все, что способно избавить представителей данного знака от мелких ежедневных обязанностей, отвлекающих от спасения человечества, будет очень кстати.

Представителям водной стихии будет непросто договориться с хозяйкой года, но и для них у нее припасены приятные сюрпризы. Раки, Скорпионы и Рыбы будут абсолютно счастливы в личной жизни, что положительно скажется на всех остальных сферах деятельности.

Чтобы порадовать Раков, подарите им набор инструментов. Как бы забавно это ни звучало, но ручной труд и правда делает их счастливыми – представители данного знака просто светятся, занимаясь любимым хобби или хлопоча по хозяйству. Для Рака дом – его крепость, которую постоянно нужно защищать и обустраивать. И если вы ему в этом поможете, он проникнется к вам самыми нежными чувствами. И даже будет приглашать вас в гости, чтобы вы могли увидеть результат его стараний своими глазами.

Скорпионы придут в восторг, если вы подарите им что-то символичное или сентиментальное. Вопреки расхожему мнению, представители данного знака очень бережно относятся ко всему, что дорого как память. Старые альбомы с детскими фотографиями, любимые книги, подарки, сделанные своими руками – все это ценно для Скорпиона. И он будет пользоваться вашим подарком с большой любовью и уважением, если будут уверен, что вы одаривали его искренне.

Рыбы, наоборот, порадуются чему-то практичному. Возможно, у них даже есть список необходимых вещей, с которым вы сможете при желании ознакомиться. Обычно представители данного знака скромничают и ничего не просят, а потом, получив нежеланную вещь, расстраиваются. Так что лучше спросите – может Рыбам что-нибудь нужно. Если списка нет и Рыба начнет говорить, что "и так сойдет", не слушайте. Дарите то, о чем представители этого знака говорили в последние месяцы – не прогадаете.
25 декабря 2018, 01:03

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