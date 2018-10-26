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Совет на выходные, 27-28 октября 2018 года

Фото: Дни.ру
В эти выходные желательно быть аккуратными с мужчинами, которые склонны к доминированию, особенно граничащему с агрессией. Избегайте общения с упертыми людьми, не умеющими слышать и не способными воспринимать какую-либо еще точку зрения, кроме своей.
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"Речь идет о тех, кто постоянно стремится задавить оппонента авторитетом. У некоторых мужчин перечисленные качества могут "прорезаться" именно в эти дни. Но особенно неприятным может оказаться общение с теми, для которых подобные проявления являются чертами характера, - предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Лучшее, что можно сделать в ближайшие дни, – это по возможности ограничить общение с такими людьми и осторожно уйти в подполье. В противном случае вам предстоит прочувствовать на своей шкуре весь негатив".

Если вы узнаете в этом описании близкого вам мужчину, постарайтесь, по крайней мере со своей стороны, не инициировать с этим человеком обсуждение вопросов и дел, предполагающих какие-то важные для всех решения. Морально подготовьтесь к тому, что обстановка может стать взрывоопасной.

Если же вы сами – мужчина, которому присущи перечисленные выше качества, постарайтесь держать себя в руках и соблюсти ту тонкую грань, когда позитивная активность переходит в разрушительную. Иначе от вашего поведения пострадают не только другие люди, но и вы сами.

26 октября 2018, 15:27

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