Гороскоп отношений на октябрь

К сожалению, наступивший октябрь не слишком располагает к романтическим приключениям и налаживанию семейной жизни. Самая главная планета, отвечающая за гармонию и счастье – Венера – в этом месяце находится в угнетенном положении. Мало того, что она в Скорпионе, изгнанная, да еще и большую часть месяца будет ретроградной, что только подчеркивает ее слабость и забитость. Во всяком случае, вступать в брак или в новые отношения сейчас точно не стоит, показывает гороскоп отношений.



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