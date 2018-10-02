Гороскоп отношений на октябрь
"Тем не
менее, Венера остается Венерой, и кому-то она будет помогать изо всех своих крохотных
силенок, а кто-то останется без ее благоволения. К любимчикам фортуны отнесем, прежде
всего, Тельцов. Представители этого
знака смогут гармонизировать существующие отношения, хотя идти на серьезные перемены
в личной жизни не следует даже им. Остальные земные знаки – Дева и Козерог – тоже не останутся внакладе, хотя и в меньшей степени", -
пояснил гороскоп отношений для Dni.Ru астролог из Центра прогнозирования и психологии
"АструС" Михаил Чистяков.
Удачным месяц может стать для всех водных знаков – Раков, Скорпионов и Рыб – но по-разному. "Раки могут рассчитывать на легкий флирт, не без цветов и конфет. Короче говоря, вы приятно проведете время. Рыбы, отправившись в круиз по Балтике, а лучше по Средиземному морю, будут иметь возможность не только хорошо отдохнуть, но и сделать это не в одиночестве. Ну а Скорпионы, благодаря гостящей у них Венере, могут на время спрятать свое жало и стать милыми, привлекательными и желанными", – сказал астролог.
Особое предупреждение гороскоп отношений на октябрь содержит для тех женщин, которые родились в конце января – начале февраля. Одним словом, Водолеям. "Как известно, любовь зла, и в октябре проказник купидон может пронзить ваше трепетное сердечко своей острой стрелой. Конечно, если вы еще не замужем, в этом нет ничего страшного, и, как говорили в одном фильме, влюбляться полезно. А если нет? Тогда, чтобы сохранить семью, избегайте корпоративов, командировок, смешанных застолий – случайный взгляд может опрокинуть в бездну. Будьте осторожны", – предупредил Чистяков.
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