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Гороскоп

Любовный гороскоп на октябрь 2018 года

Фото: Dni.Ru
Октябрь для некоторых знаков зодиака станет судьбоносным. Кому предстоит встретить свою вторую половинку, Dni.Ru рассказал астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.  
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ОВЕН

Для тех Овнов, у кого уже есть вторая половинка, октябрь может быть непростым. Возможны скандалы и крупные ссоры с вашим любимым человеком по вашей инициативе. Постарайтесь держать себя в руках, а если вас что-то не устраивает, попробуйте спокойно обсудить ситуацию с партнером. Ведь если вы не расскажите любимому что именно вас тревожит, он (или она) не сможет изменить своего поведения. Для новых знакомств время тоже не самое подходящее.

ТЕЛЕЦ

Для личной жизни типичных представителей вашего знака октябрь – время благоприятное. Уже после первой декады месяца можно знакомиться с новыми людьми, если вы заинтересованы в поиске партнера для романтических отношений. Если такой партнер у вас уже есть, именно в октябре вы можете укрепить свои отношения или даже вывести их на новый уровень. Например, можно обвенчаться, пожениться или, по крайней мере, начать жить вместе.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой декаде месяца вы сможете, если захотите, найти человека для интересного, а может и романтического общения, но дальше простого флирта дело вряд ли зайдет. Если вы одиноки и ищете пару, в октябре стоит обратить внимание на тех, кто работает вместе с вами. Если у вас уже есть постоянный партнер, то месяц вряд ли принесет бурные страсти и всплески эмоций. Скорее, наоборот, вы поймете, что отношения – это тоже тяжелый труд, но ведь они того стоят.

РАК

Октябрь обещает стать приятным для тех Раков, кого сильно волнует тема личных отношений. Если вы одиноки, сейчас есть шанс найти себе в пару человека, с которым вам будет тепло и уютно вместе холодными осенними вечерами. Если же вы Рак семейный, в этом месяце вы сможете вернуть романтику в устоявшиеся отношения, что, несомненно, только укрепит их. В общем, сейчас все в ваших руках – не сидите без дела.

ЛЕВ

Типичные Львы, как правило, как истинные короли, предпочитают, чтобы ухаживали за ними, а не они сами. Вот и в октябре вам лучше полностью довериться партнеру и не предпринимать активных шагов в отношениях. Если вы еще одиноки и только планируете найти человека для романтических отношений, лучше начинать поиски в первой декаде месяца. А помогут вам в этом современные способы – социальные сети и специальные приложения для знакомств.

ДЕВА

В личной жизни Дев больших изменений в октябре не ожидается. Если вы человек семейный, то укрепить отношения помогут простые беседы – больше общайтесь со своим партнером. Если вы пока одиноки и хотите это исправить, обратите внимание на людей в интернете. Вашей второй половинкой может стать как старый друг по переписке, так и кто-то новый, например, с сайта знакомств. Если найти свою любовь вы и не сможете, то, по крайней мере, приятно пообщаетесь.

ВЕСЫ

Возможно, для поиска второй половинки октябрь и не слишком подходит. И хотя ваше обаяние активно привлекает противоположный пол, сейчас несвойственная вам грубость и раздражительность могут их оттолкнуть. Если вы все-таки решительно настроены на новые романтические отношения, постарайтесь быть более милыми с окружающими. То же касается и тех, кто уже состоит в браке: будьте терпимее к любимым.

СКОРПИОН

Скорее всего, в первую декаду месяца вам не захочется заводить новые знакомства, и это правильно. Лучше заняться этим позже – тогда ваша общительность сможет покорить любого, а там и ваше обаяние поможет развить эти дружеские отношения до романтических, если, конечно, вы задаетесь такой целью. Семейным Скорпионам в октябре следует поменьше зацикливаться на себе и больше времени уделять второй половине.

СТРЕЛЕЦ

Октябрь – не самое лучшее время для новых романтических приключений, поэтому многие представители знака Стрелец вообще не будут уделять много внимания теме личных отношений. Однако найти нового партнера в этом месяце все-таки можно, но, скорее всего, ваш роман придется по какой-то причине от всех скрывать. Возможно, из-за того, что у вас уже есть другой партнер, а, может быть, просто отношения возникнут на работе, где начальство подобное не одобряет.

КОЗЕРОГ

У типичных Козерогов в личной жизни продолжаются тенденции предыдущего месяца. Если вы хотите укрепить отношения, постарайтесь больше общаться со второй половиной. Многие Козероги предпочитают держать в себе свои мысли, чувства и переживания, нежели с кем-то ими делиться. Попробуйте хотя бы что-то рассказывать партнеру. Если вы одиноки, то октябрь не то время, когда вы сможете найти любовь всей жизни, зато сейчас можно найти хороших друзей.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям, у которых уже есть постоянный партнер, стоит взять ведущую роль в отношениях на себя. Сейчас развитие романа зависит от вашей собственной инициативы и шагов вперед – не ждите этого от своей второй половинки. Если ее еще у вас нет, но очень хочется найти, обратите внимание на людей, с которыми вы работаете. В октябре есть показатели на роман именно с кем-то из коллег или начальства.

РЫБЫ

Рыбы, как правило, любят романтику и необычные приключения, а что может быть романтичнее курортного романа? В октябре у вас есть шанс познакомиться с кем-то для романтических отношений именно там, далеко от дома. Впрочем, не расстраивайтесь, если в ближайшее время вы не планируете отпуск – можно познакомиться с иностранцем и через интернет. А семейным Рыбам тоже не помешал бы отдых – сходите хоть бы вместе погулять. 

2 октября 2018, 08:41

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