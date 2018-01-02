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Гороскоп

Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Новый год начинается в полнолуние, а это время опасно повышенными эмоциями. Надеюсь, это не помешает вам веселиться на празднике, но постарайтесь не налегать на спиртное, не то этих эмоций не избежать. Все последующие дни пройдут при стареющей Луне. Впрочем, для каникул это не имеет никакого значения – вы же не собираетесь в это время начинать новые дела.
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ОВЕН

Начало нового года рекомендуется провести в семье, а если и подмывает к кому-то пойти, навестите родителей. Этих тенденций следует придерживаться в понедельник и вторник. Зато в среду и четверг вы можете повеселиться от души. Это время благоприятно также для романтических свиданий при свечах. А вот в конце недели лучше всего зализывать раны.

ТЕЛЕЦ

Первого и второго числа типичным Тельцам можно не сидеть дома – больше общайтесь с друзьями и родственниками. Можно даже отправиться куда-нибудь загород, если, конечно, позволит погода. А вот среду и четверг лучше провести в кругу семьи, у себя дома. Праздничные мероприятия приберегите на конец недели – не прогадаете.

БЛИЗНЕЦЫ

Вероятнее всего, не в новогоднюю ночь, а на следующий день и во вторник вы получите максимальное число подарков – во всяком случае, у вас показатели материальной прибыли. В середине недели можно ходить по гостям и принимать гостей у себя. В конце недели, начиная с пятницы, лучше заниматься обычными домашними делами.

РАК

Раки – люди довольно скромные, но в начале этого года вы проявите максимум активности и, видимо, с большой долей вероятности станете заводилой на праздничных мероприятиях. Те же тенденции сохранятся и в середине недели – не бойтесь ответственности. Конец недели должен пройти для вас благоприятно, в дружеской компании.

ЛЕВ

Видимо, новогодняя ночь пройдет для вас очень плодотворно – не зря же в понедельник и вторник вы будете чувствовать себя не очень хорошо. Так что сделайте передышку до среды, когда у вас появятся новые дополнительные силы для проведения праздников. Не исключено, что в конце недели кто-то вспомнит о вас и преподнесет вам сюрприз.

ДЕВА

В первые посленовогодние дни не забывайте, что у вас есть друзья – самое благоприятное время для встречи с ними и обдумывания совместных планов на будущее. Но не налегайте на спиртное, иначе в середине недели вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Второе дыхание откроется только в пятницу, тогда и можно будет продолжить праздник.

ВЕСЫ

Очень странно, но первого и второго января у вас хорошие показатели на карьерный рост и бизнес. Поэтому, если по каким-то причинам по долгу службы вас призовут на работу, не отказывайтесь и не отнекивайтесь. Оттянуться в дружеской компании можно будет в середине недели. Ее конец не для вечеринок – просто отдохните ото всех у себя дома.


СКОРПИОН

Для вас начало этой недели будет очень благоприятным – можно будет принимать гостей издалека или даже отправиться в путешествие в другую страну. Там вы можете оставаться всю неделю. Впрочем, возможно альтернативное развитие событий – поход в театр или музей. Конец недели благоприятен для встреч с лучшими друзьями.

СТРЕЛЕЦ

А вот Стрельцам в первые дни нового года следует проявлять осторожность – не рекомендуется подключаться к незнакомой компании. Постарайтесь не садиться за руль, даже в трезвом виде. Со среды эта опасность практически исчезает – все последующие дни можно повеселиться по полной программе, не исключая конец недели.

КОЗЕРОГ

Понедельник и вторник можно провести как вам больше понравится, главное не в одиночестве, а со своей лучшей половинкой. Подарите друг другу незабываемые праздничные дни. В середине недели проявите благоразумие – повышается опасность травматизма. Конец недели у вас – лучшее время для встречи Рождества как подобает.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, новогодняя ночь удалась на славу, во всяком случае, в понедельник вы можете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Посвятите первые дни нового года своему драгоценному здоровью. В среду и четверг хорошее время для компании, даже если она состоит всего из двоих – вас и вашего любимого человека. Конец недели проведите дома.

РЫБЫ

В начале недели вы будете любимчиком фортуны – у вас будут лучшие подарки, настроение и поздравления. Хорошо встречаться с любимыми людьми, проводить время вместе при свечах и с шампанским. А вот в середине недели лучше не пребывать в праздности, хорошее время для наведения порядка. На выходных не оставайтесь в одиночестве.

2 января 2018, 15:30

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