Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года
ОВЕН
Начало нового года рекомендуется провести в семье, а если и подмывает к кому-то пойти, навестите родителей. Этих тенденций следует придерживаться в понедельник и вторник. Зато в среду и четверг вы можете повеселиться от души. Это время благоприятно также для романтических свиданий при свечах. А вот в конце недели лучше всего зализывать раны.
ТЕЛЕЦ
Первого и второго числа типичным Тельцам можно не сидеть дома – больше общайтесь с друзьями и родственниками. Можно даже отправиться куда-нибудь загород, если, конечно, позволит погода. А вот среду и четверг лучше провести в кругу семьи, у себя дома. Праздничные мероприятия приберегите на конец недели – не прогадаете.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятнее всего, не в новогоднюю ночь, а на следующий день и во вторник вы получите максимальное число подарков – во всяком случае, у вас показатели материальной прибыли. В середине недели можно ходить по гостям и принимать гостей у себя. В конце недели, начиная с пятницы, лучше заниматься обычными домашними делами.
РАК
Раки – люди довольно скромные, но в начале этого года вы проявите максимум активности и, видимо, с большой долей вероятности станете заводилой на праздничных мероприятиях. Те же тенденции сохранятся и в середине недели – не бойтесь ответственности. Конец недели должен пройти для вас благоприятно, в дружеской компании.
ЛЕВ
Видимо, новогодняя ночь пройдет для вас очень плодотворно – не зря же в понедельник и вторник вы будете чувствовать себя не очень хорошо. Так что сделайте передышку до среды, когда у вас появятся новые дополнительные силы для проведения праздников. Не исключено, что в конце недели кто-то вспомнит о вас и преподнесет вам сюрприз.
ДЕВА
В первые посленовогодние дни не забывайте, что у вас есть друзья – самое благоприятное время для встречи с ними и обдумывания совместных планов на будущее. Но не налегайте на спиртное, иначе в середине недели вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Второе дыхание откроется только в пятницу, тогда и можно будет продолжить праздник.
ВЕСЫ
Очень странно, но первого и второго января у вас хорошие показатели на карьерный рост и бизнес. Поэтому, если по каким-то причинам по долгу службы вас призовут на работу, не отказывайтесь и не отнекивайтесь. Оттянуться в дружеской компании можно будет в середине недели. Ее конец не для вечеринок – просто отдохните ото всех у себя дома.
СКОРПИОН
Для вас начало этой недели будет очень благоприятным – можно будет принимать гостей издалека или даже отправиться в путешествие в другую страну. Там вы можете оставаться всю неделю. Впрочем, возможно альтернативное развитие событий – поход в театр или музей. Конец недели благоприятен для встреч с лучшими друзьями.
СТРЕЛЕЦ
А вот Стрельцам в первые дни нового года следует проявлять осторожность – не рекомендуется подключаться к незнакомой компании. Постарайтесь не садиться за руль, даже в трезвом виде. Со среды эта опасность практически исчезает – все последующие дни можно повеселиться по полной программе, не исключая конец недели.
КОЗЕРОГ
Понедельник и вторник можно провести как вам больше понравится, главное не в одиночестве, а со своей лучшей половинкой. Подарите друг другу незабываемые праздничные дни. В середине недели проявите благоразумие – повышается опасность травматизма. Конец недели у вас – лучшее время для встречи Рождества как подобает.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, новогодняя ночь удалась на славу, во всяком случае, в понедельник вы можете чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Посвятите первые дни нового года своему драгоценному здоровью. В среду и четверг хорошее время для компании, даже если она состоит всего из двоих – вас и вашего любимого человека. Конец недели проведите дома.
РЫБЫ
В начале недели вы будете любимчиком фортуны – у вас будут лучшие подарки, настроение и поздравления. Хорошо встречаться с любимыми людьми, проводить время вместе при свечах и с шампанским. А вот в середине недели лучше не пребывать в праздности, хорошее время для наведения порядка. На выходных не оставайтесь в одиночестве.
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