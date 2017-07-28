Совет на выходные, 29-30 июля 2017 года
"Это не та ситуация, когда возможности выбора зависят только от нашей фантазии. Сейчас у задачки есть правильный и неправильный ответ, поэтому приятие решения действительно потребует смелости", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Следовать ли истинным желаниям, идущим изнутри, но сопряженным с большей неопределенностью, или делать выбор в пользу компромисса, возможно, даже "гнилого", но зато более понятного? Для некоторых этот выбор может оказаться глобальным: новое и интересное, но выглядящее рискованным предложение по работе, или мужчина, к которому тянет, против "стабильного кандидата", настроенного на брак.
У кого-то выбор будет не столь масштабным: купить джинсы или платье, резко выбивающееся из привычного полуспортивного стиля; пойти на встречу с новым знакомым или на традиционные посиделки со своей компанией. Однако и этот шаг очень важен и может стать началом правильной дорожки в жизни.
Запомните следующее: предложенный вариант нужно принимать, максимально опираясь на внутренние критерии и ощущения, а не на внешние факторы, которые будут агитировать в пользу неверного варианта. В первую очередь обратите внимание на область общения и вопросы, затрагивающие бизнес.
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