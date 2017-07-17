Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года

Луна только-только покинула третью фазу и перешла к заключительной стадии своего представления – к четвертой четверти. В это время специалисты не советуют затевать никаких дел.

В этот период астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков советует только заканчивать дела. В воскресенье начнется новый лунный месяц.

ОВЕН

Если на прошлой неделе вы не ленились и достойно справлялись с заданиями начальства, уже в понедельник можете требовать награду за труды. Середина недели благоприятна для разъездов, встреч и общения. Выходные проведите в кругу семьи или с родителями.

ТЕЛЕЦ

Возможно, понедельник не принесет побед, но уже во вторник вы окажетесь фаворитом и работе, и дома. Настройтесь на лучшее и будьте в авангарде любых процессов. В середине недели ваши старания могут быть оценены начальством. В выходные выберитесь на природу с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые дни проведите в подготовке к свершениям, не форсируя события. В среду вы почувствуете прилив сил, которые не иссякнут до конца недели – вот тогда и реализуйте задуманное. Выходные следует провести активно.

РАК

Не стоит ждать от этой недели бонусов, проживите ее скромно, без лишних запросов. Сейчас время аккумулировать энергию, а не тратить ее. О развлечениях тоже придется на время забыть. Зато в выходные вы почувствуете себя полностью обновленным.

ЛЕВ

Неделя будет продуктивной, если вы ориентированы на карьеру и профессиональные успехи. В среду на помощь подтянутся друзья – вместе и работать веселее. А выходные можно провести дома, в спокойной обстановке.

ДЕВА

Типичные Девы – в числе фаворитов. В первой половине недели вам повезет в получении информации и в самообразовании, а вторая окажется благоприятной для практических результатов. Вы можете оставить конкурентов далеко позади. Выходные хороши для встреч с друзьями.

ВЕСЫ

Весы не относятся к безрассудным смельчакам, и сейчас это вам на руку: не порите горячку и не лезьте на рожон в первые дни. Другое дело – вторая половина недели, когда можно будет пощекотать нервы без риска получить травму. Выходные больше благоприятны для работы, чем для отдыха.

СКОРПИОН

В начале недели типичные Скорпионы могут зарекомендовать себя как верные товарищи – у вас все показатели для работы в коллективе. Середина недели сопряжена с опасностью, поэтому действуйте по принципу "не зная броду, не суйся в воду". Выходные обещают стать увлекательными.

СТРЕЛЕЦ

Первые дни вряд ли порадуют вас высокими результатами, хотя поработать все же придется – не ради наград, а для пользы дела. Середину недели лучше посвятить коллективной деятельности, хоть вы и привыкли к самостоятельности. Выходные проведите спокойно, без риска.

КОЗЕРОГ

Для кого неделя начнется действительно здорово, так это для типичных Козерогов. В понедельник и вторник вы сможете воплотить в жизнь творческие замыслы. В середине недели возникнет необходимость переключиться на рутинные дела. Выходные посвятите своей половине.

ВОДОЛЕЙ

Первые дни не слишком располагают к успехам на работе, а вот для домашних дел (например, для перестановки мебели или переезда) время вполне подходящее. Середина недели хороша для праздничных мероприятий. В выходные займитесь здоровьем.

РЫБЫ

В первый же день вы окажетесь нужными всем и сразу: телефон будет звонить, не умолкая, а электронный ящик "распухнет" от писем. Середина недели пройдет более спокойно – можно будет переключиться на решение семейных вопросов. Выходные обещают стать по-настоящему праздничными.