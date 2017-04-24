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Гороскоп

Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: vk.com/astrus
Подошел к концу очередной лунный месяц, и уже в среду ожидается новолуние. Напомним, что в дни, когда Солнце в зодиакальном круге соединяется с Луной, не стоит приниматься за новые дела.
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По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, активность можно наращивать с пятницы.

ОВЕН

Начало недели пройдет весело, по-боевому. Не зря вас называют самым импульсивным знаком – своей энергией вы можете заразить кого угодно. Заряд бодрости сохранится на всю неделю, а ближе к выходным, может быть, принесет премиальные. Суббота – для встреч и общения. Воскресенье – для отдыха дома.

ТЕЛЕЦ

В первые дни у вас будет немного шансов выйти в лидеры – лучше побыть на скамейке запасных. Правильно расходуйте силы, и уже в среду откроется второе дыхание, благодаря которому вы справитесь с любой проблемой. Выходные хороши для похода в гости – не стоит сидеть дома.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник и вторник займитесь коллективными делами. Они придутся вам по душе, ведь Близнецы, как правило, не могут жить без общения. В среду и четверг энергии поубавится, поэтому не планируйте на эти дни никаких мероприятий. Уже в пятницу вы снова вырветесь вперед.

РАК

Рак считается достаточно энергичным знаком, но ему не хватает решимости и прямоты. В начале недели сразу возьмите быка за рога, чтобы добиться цели. К концу недели ваша активность сойдет на нет – в субботу просто расслабьтесь и ничего не делайте.

ЛЕВ

Вся неделя окажется для Львов интересной и плодотворной. В ее начале ожидаются успехи в образовании, а также в общении с людьми издалека. В середине недели вы наверняка сделаете прорыв в производственной сфере. Последние дни посвятите друзьям, а отдохнуть от всего сможете в воскресенье.

ДЕВА

Вряд ли в начале недели Дев ждет реальная опасность, но все же проявить осторожность не помешает. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. В среду можно расслабиться – фортуна повернется к вам лицом. Остальные дни также будут удачными.

ВЕСЫ

Весы считаются парным знаком, поэтому ничего удивительного, что на старте вас ждут коллективные дела. В середине недели велик риск получить производственную или бытовую травму. В пятницу можно впустить элемент авантюрности в свою жизнь – все сложится благополучно.

СКОРПИОН

Въедливым Скорпионам в первые дни придется потрудиться на совесть и продемонстрировать свою работоспособность. В середине недели предстоит решать коллективные вопросы – собственные проекты отойдут на задний план. В выходные откажитесь от экстрима.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели вы почувствуете, что на вашу улицу пришел праздник. Получится абсолютно все, причем плодотворной будет не только работа, но и отдых. Однако в середине недели муза отвернется от вас. Выходные проведите со своей половиной.

КОЗЕРОГ

Первые дни не сулят блестящих перспектив, по крайней мере, на рабочем месте. Зато появится шанс навести порядок в домашних делах. Вы справитесь с ними к среде, и середина недели пройдет на подъеме. Пятница и выходные располагают к восстановлению сил.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели ожидаются многочисленные контакты, звонки и поездки по рабочим и личным делам. Правда, результатов от них будет до обидного мало. Чуть позже активность пойдет на спад – можно будет обратить внимание на дом и семью. Выходные благоприятны для праздничных мероприятий.

РЫБЫ

Рыбы не считаются самым активным знаком, но на этой неделе у вас есть шанс показать себя во всей красе. В начале недели активность будет физической, а в середине – интеллектуальной. Прислушивайтесь к новостям: вы можете узнать что-то интересное. Выходные лучше провести с семьей и родителями.
24 апреля 2017, 09:19

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