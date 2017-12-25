Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

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Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Последняя предновогодняя неделя начинается на самой плодотворной – второй – лунной фазе. Поэтому не стоит посвящать свое время досрочному празднованию Нового года. Сейчас можно заняться и чем-то более продуктивным, чтобы сделать хороший задел будущий год. 
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Гороскоп для всех знаков зодиака для Dni.Ru составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Понедельник вряд ли порадует вас большими успехами – это точно не ваш день, да и чувствовать себя вы, скорее всего, будете не лучшим образом. Со вторника можно расправить плечи и показать всем, на что вы способны на самом деле. В выходные и праздничные дни не сидите в одиночестве – справляйте Новый год в большой компании.

ТЕЛЕЦ

Первый день этой рабочей недели можно посвятить коллективным мероприятиям, и необязательно на работе. Во вторник и среду не стоит пытаться прыгнуть выше головы – лучше провести это время, особенно не напрягаясь. В конце недели следует быть более активным. В предпраздничные дни не забудьте закупить подарки для всех своих родных.

БЛИЗНЕЦЫ

В самом начале недели вы возьмете первый приз на своем рабочем месте. К середине недели сил поубавится, но на помощь к вам обязательно придут ваши друзья. Вторая половина семидневки вряд ли порадует успехами, но это нестрашно – скорее всего, она будет посвящена корпоративам. Зато на празднике вы будете главным персонажем.

РАК

Вся предновогодняя неделя пройдет для вас продуктивно на зависть конкурентам и соперникам. За что бы вы ни брались - будете на первом месте. В конце недели встречайтесь с друзьями, не дожидаясь праздников. Но сам Новый год предпочтительно встречать дома.

ЛЕВ

В понедельник будьте осторожнее, особенно если объявят неблагоприятный прогноз погоды или гололед. Конечно, осмотрительность не помешает и во все остальные дни, но рисков будет не в пример меньше. Со вторника по пятницу у вас время активной работы, поэтому не стоит от нее отлынивать. Праздники лучше всего провести с друзьями.

ДЕВА

Первая половина наступившей недели может пройти не очень хорошо – возрастает опасность получить производственную или бытовую травму. Просто будьте осмотрительнее, не считайте ворон. Если в выходные предложат поработать, это даже к лучшему.

ВЕСЫ

В первый рабочий день недели приготовьтесь к тому, что на вас свалят всю самую неинтересную работу. Во вторник и среду можно будет переключиться на работу в коллективе – настает время корпоративных мероприятий. В четверг и пятницу будьте внимательнее. В выходные можно отправиться в путешествие.

СКОРПИОН

Похоже, для вас праздники начинаются уже в этот понедельник – это будет день веселья, любви и радости. Не расслабляйтесь – уже во вторник надо будет с головой уйти в работу. Начать отмечать Новый год можно будет с четверга, по крайней мере, вторая половина недели подходит для коллективных посиделок. Но сами выходные лучше провести дома.

СТРЕЛЕЦ

Может быть, не с самого первого дня, но со вторника точно у вас будет время и для ударного труда, и для плодотворного отдыха. Вторая половина недели будет менее интересной – придется "подчищать хвосты" перед следующим годом. Предпраздничные выходные посвятите своей половине – вместе ведь интереснее.

КОЗЕРОГ

Первый день получится достаточно суматошным – придется много общаться, звонить, писать и получать сообщения. Во вторник и среду у вас появится возможность заняться предпраздничными хлопотами дома. У кого как, а у вас конец рабочей недели будет готов для праздника. Но не усердствуйте, иначе в выходные у вас будет болеть голова.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник станет для вас днем решения материальных вопросов – не исключено, что начальство обрадует вас предновогодней премией. Затем вам придется много ездить по делам рабочим и личным. Переключиться на домашние дела можно будет лишь в четверг. Выходные станут для вас настоящим праздником.

РЫБЫ

Не стоит стоять в стороне от насущных проблем – вы настолько полны сил и энергии, что можете заткнуть за пояс даже Овнов. Во вторник и среду можно будет затовариваться на Новый год, покупать подарки своим близким, а вторую половину недели лучше всего посвятить досрочным поздравлениям. Помните: Новый год – это семейный праздник.

25 декабря 2017, 08:06

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