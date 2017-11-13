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Гороскоп

Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Вся неделя пройдет на стареющей луне, на четвертой, самой последней ее фазе. В это время не рекомендуется начинать никаких новых дел, зато заканчивать то, что начато ранее, самое подходящее время. Уже в субботу – новолуние, начало нового лунного месяца. Со следующей недели начинаем планировать и реализовывать.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первый рабочий день недели вам будет не до романтики – предстоит много работы, не всегда интересной и много оплачиваемой. Зато со вторника у вас появляется хорошая возможность провести время со своей половиной. С четверга по субботу проявляйте повышенную осторожность – можно получить травму. Воскресенье – для самосовершенствования.

ТЕЛЕЦ

Выходные закончились, но, похоже, для вас они продолжаются и в понедельник. Хорошее время для любви и творчества, отдыха и развлечений. Со вторника наступают суровые будни – придется много работать, чаще всего на других, а не на себя. В четверг и пятницу поучаствуйте в коллективной работе. Субботу и воскресенье посвятите любви.  

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит с самого первого рабочего дня рассчитывать на весомые победы на производстве, зато в решении домашних вопросов вы преуспеете. Во вторник и среду вас посетит муза – вы будете готовы к творческому воплощению своих замыслов. Это же время благоприятно для романтических дел. Все остальные дни недели посвятите своему здоровью.

РАК

Самое начало недели может оказаться обманчивым – проснется повышенный интерес к вашей особе, будет много контактов и встреч. Но уже со вторника все войдет в норму, вы сможете заняться обустройством своего жилища. Вторая половина недели будет более плодотворна. Причем не только в работе, но также в любви и творчестве.

ЛЕВ

Возможно, за работу, проделанную ранее, уже в самом начале недели вы получите заслуженную награду. В любом случае понедельник связан с материальными делами. Во вторник и среду ожидаются поездки и встречи, по делам рабочим и личным. Вторая половина недели больше подходит для домашних дел. Воскресенье благоприятно для романтических свиданий.

ДЕВА

На этой неделе Дева – среди фаворитов, правда, это больше касается дел производственных, а не личных. Вы выходите в лидеры и не сдаете своих позиций всю неделю. Уже во вторник или среду вы можете получить награду за труды. Вторая половина недели будет наполнена интеллектуальной активностью. 

ВЕСЫ

В первый рабочий день так нелегко вылезать из постели – если у вас получится, возьмите отгул, все равно на большие рекорды рассчитывать в этот понедельник не стоит. Ваше время начинается со вторника – вот тогда и берите быка за рога. В любом деле, и дома, и на работе, вы выходите на первое место. Выходные проведите в приятной компании.

СКОРПИОН

Наступившая неделя делится у вас на две половины. Первая пройдет не слишком удачно, поэтому не возлагайте на нее больших надежд и планов. Вторая, начиная с четверга, будет гораздо более успешной. Вы можете побить не только свои собственные рекорды, но и рекорды окружающих. Выходные стоит провести активно и по возможности продуктивно.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник все складывается как нельзя лучше на вашем рабочем месте. Вы выходите в передовики и, по крайней мере, в первую половину недели удерживаете за собой это звание. Вторую половину недели лучше провести тихо и спокойно, предоставив главные роли своим товарищам. В воскресенье придет второе дыхание, вы снова на коне. 

КОЗЕРОГ

Вся наступившая неделя пройдет для вас исключительно хорошо, если, конечно, вы человек целеустремленный. Впрочем, Козерог и считается самым целеустремленным из всех знаков. Будут успехи и в учебе, и в работе, и в коллективных делах. Если вы и устанете на этой неделе, в воскресенье будет хорошая возможность отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

В понедельник ведите себя скромнее, не лезьте на рожон, не поддавайтесь на провокации. Со вторника начинается ваше время – вы можете добиться успехов в самосовершенствовании и делах интеллектуальных. С четверга по субботу – хорошее время для достижения любых целей, особенно производственных. Воскресенье – для встреч с друзьями. 

РЫБЫ

Если вы соскучились по любви, то, как это ни странно, в понедельник вы сможете реализовать эту свою мечту. Вторник и среду лучше провести тише, незаметнее, не пользоваться неисправным инструментом, быть аккуратнее на дороге. Вторая половина недели благоприятна для приключений и авантюр в стиле Индианы Джонса.
13 ноября 2017, 10:33

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