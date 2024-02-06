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Вторник 6 февраля

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Раскрыт простой секрет сохранения красивой улыбки на всю жизнь

Раскрыт простой секрет сохранения красивой улыбки на всю жизнь
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Здоровые зубы – награда тех, кто следит за их состоянием постоянно. Рассказываем, как правильно проводить профилактику ротовой полости.

Посещение стоматологов, даже если зубы не болят, должно стать нормой. Специалисты заметили, что поток клиентов к медикам увеличивается зимой, пишет "Царьград". Данная тенденция объясняется наличием проблем с зубами. Из-за пониженной температуры и респираторных заболеваний обостряются хронические недуги, в том числе в ротовой полости.

Для того, чтобы не мучиться из-за сильнейшей зубной боли, следует раз в три-четыре месяца посещать стоматолога. Специалист осмотрит и даст рекомендации по уходу. Если же будет выявлена проблема, то врач устранит ее на первоначальном этапе, не давая перерасти в хроническую.

Для формирования здоровых зубов, как сообщает телеканал "360", необходимо правильно составлять рацион питания для детей. в меню обязательно должны быть фрукты, овощи, молочные продукты и мясо.

При смене зубов важно посещать врача раз-два в месяц. Специалист сможет скорректировать ситуацию, если что-то пойдет не так. Чаще всего подобная ситуация возникает, напоминает RT, когда появляются зубы мудрости.

6 февраля 2024, 08:21
Женщина с улыбкой. Фото: © Elena Mayorova\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Газета.ру• Требует проверки

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