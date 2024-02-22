Шиповник: так ли полезна ягода для организма

Разбираемся вместе, стоит ли употреблять загадочную ягоду ежедневно.

Ученые не раз проверяли состав шиповника. Выводы оказались однозначными6 ягода богата витаминами и микроэлементами. она очень полезна для организма. Ее можно как заваривать, так и употреблять без предварительной обработки, сообщает телеканал "360".

В чем же польза шиповника:

Большое количество витамина C в составе помогает иммунитету бороться с вирусными и бактериальными атаками.

Витамин А способствует поддерживать здоровье глаз, улучшается острота зрения, снижается риск развития инфекций.

Антиоксиданты притормаживают процесс старения организма, а также помогают коже активнее синтезировать коллаген.

Флавоноиды активизируют активность клеток, которые борются с воспалением суставов. Улучшается их подвижность.



Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что при употреблении шиповника возможно возникновение аллергических реакций. Лицам, страдающим от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта также рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом.