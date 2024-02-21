Одиночество: как снизить негативные последствия социальной изоляции

В жизни существуют обстоятельства, при которых человек остается один на один с самим собой. Как не сойти с ума?

Ученым удалось выяснить, что для сохранения психического здоровья при вынужденной социальной изоляции необходимо проявлять физическую активность. это могут быть занятия на тренажере, танцы или быстрая ходьба, уточняет Ридлайф.ру.

В соответствующем исследовании приняли участие сотни людей. Все они находились в условиях вынужденного одиночества из-за изоляции, уставленной по причине коронавирусной инфекции. Люди вели электронный дневник и измеряли параметры состояния организма. Они записывали, что ощущают после определенных видов занятий, в том числе сон, спорт. прием пищи.

По итогам работы удалось выяснить, что настроение значительно улучшалось после проявления физической активности. Функции мозга активизировались после часовой прогулки или танцев.

"Результаты продемонстрировали, что активность способна использоваться в для противодействия психологическим последствиям одиночества и изоляции", — говорят авторы исследования.

Также физическая активность рекомендована для профилактики депрессивных состояний у современного человека.