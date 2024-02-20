Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней

Диабет, кожные и неврологические болезни можно предотвратить, если соблюдать несколько простых рекомендаций.

Врачи не перестают напоминать, что некоторые заболевания намного легче предотвратить, чем позже заниматься их лечением. от человека требуется лишь постоянство, сила воли и осознанность. Благодаря этому резко снижается риск возникновения опасных недугов. Какие же три совета следует обязательно соблюдать для долгой и счастливой жизни?

Правильное питание

Из рациона лучше исключить продукты, которые содержат огромное количество жиров. Благодаря этому, как уточняет "Царьград", можно привести в порядок кожу. Не рекомендуется часто есть фастфуд и сладости. если налегать на фрукты, овощи и морепродукты, то риск развития диабета снизится в разы, сообщает телеканал "360".

Распорядок дня

Для здоровья нервной системы рекомендуется придерживаться четкого графика, пишет RT. Важно отправляться в постель и просыпаться в одно время. Общая продолжительность беспрерывного отдыха должна составлять не менее восьми часов. Лучше, если ночной сон начинается не позже 23.00.

Физическая активность

Следует заниматься спортом не менее трех раз в неделю. Это может быть как выполнение упражнений в тренажерном зале, так и танцы, пробежка или активный вид спорта. При наличии хронического заболевания рекомендуется согласовывать активность с лечащим врачом.