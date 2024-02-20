Три полезные привычки для профилактики серьезных болезней

Врачи не перестают напоминать, что некоторые заболевания намного легче предотвратить, чем позже заниматься их лечением. от человека требуется лишь постоянство, сила воли и осознанность. Благодаря этому резко снижается риск возникновения опасных недугов. Какие же три совета следует обязательно соблюдать для долгой и счастливой жизни?
Правильное питание
Из рациона лучше исключить продукты, которые содержат огромное количество жиров. Благодаря этому, как уточняет "Царьград", можно привести в порядок кожу. Не рекомендуется часто есть фастфуд и сладости. если налегать на фрукты, овощи и морепродукты, то риск развития диабета снизится в разы, сообщает телеканал "360".
Распорядок дня
Для здоровья нервной системы рекомендуется придерживаться четкого графика, пишет RT. Важно отправляться в постель и просыпаться в одно время. Общая продолжительность беспрерывного отдыха должна составлять не менее восьми часов. Лучше, если ночной сон начинается не позже 23.00.
Физическая активность
Следует заниматься спортом не менее трех раз в неделю. Это может быть как выполнение упражнений в тренажерном зале, так и танцы, пробежка или активный вид спорта. При наличии хронического заболевания рекомендуется согласовывать активность с лечащим врачом.