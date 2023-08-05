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Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина

Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина
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Богатый урожай – сигнал успеха, но черная смородина – ягода с подвохом. Некоторым она может навредить.

Не все то золото, что блестит. И не все то можно, что собрано с куста. А запретный плод сладок, да еще как! При некоторых заболеваниях черная смородина противопоказана, пишет RT. Когда нельзя есть эти традиционные садовые ягоды — рассказала нутрициолог Елена Буторина.

Врач выделила ряд болезней, накладывающих запрет на черную смородину в рационе. Они касаются желудочно-кишечного тракта. Об этом лакомстве стоит забыть, если тревожит панкреатит, гастрит, язва желудка, тромбофлебит. Кроме того, у человека может быть еще индивидуальная непереносимость ягод или аллергическая реакция на них.

Зато тем, кто здоров, черная смородина идет только на пользу. Если не превышать суточную норму, от ста до двухсот граммов, то все будет в порядке. Сладкие ягоды снабжают организм аскорбиновой кислотой в разы больше, чем в популярные цитрусы с магазинных полок.

Но это далеко не единственный плюс продукта. Черная смородина необыкновенна своим составом. В нем уникально сочетаются органические кислоты, пектины, дубильные вещества, минералы и витамины С, В, А, Е.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о полезных свойствах ежевики. Если черная смородина вам противопоказана, всегда можно найти альтернативу.

5 августа 2023, 06:04
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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