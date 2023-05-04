Как быстро похудеть после родов? Совет врача-диетолога

Эксперт рассказала о похудении после родов.

Во время беременности женщины набирают вес, что является абсолютно нормальным. Однако после того, как малыш появился на свет, многие мамочки стараются как можно быстрее избавиться от лишних килограммов. Например, недавно родившая жена комика Ильи Соболева стремится вернуться в форму. Однако стремительного похудения ей ожидать не стоит, считает врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, спустя всего несколько недель после родов надеяться на возвращение к тем параметрам, что были до зачатия, не стоит. "Пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения", – цитирует Соломатину Пятый канал.

Чтобы похудеть после родов, надо придерживаться правильного питания. Это ни для кого не является секретом. Но лучше обратиться за помощью к диетологу, которые даст персональные рекомендации. Задумываться об операциях ради похудения не надо. По словам врача, лучшая операция – это та, которой не было.

Кстати, вернуться к фитнесу можно после того, как в грудном вскармливании не будет необходимости. Об этом также говорит Соломатина. Так что быстро похудеть после родов дано далеко не каждому, поскольку все индивидуально.