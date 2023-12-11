Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма

Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности

Жировая болезнь печени может спровоцировать расстройство личности: правда или миф? Рассказывает гастроэнтеролог, гепатолог, автор книги "О чем молчит печень" Сергей Вялов. И снова эти британские учёные! Исследование Бирмингемского университета, опубликованное в журнале BMC Gastroenterology, показывает, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) повышает риск расстройства личности в три раза.