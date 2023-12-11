Прочти и запомни: три правила поведения во время геошторма

В декабре ожидаются мощные бури. Телеканал "360" сообщает, что один из ударов солнечной энергии достигнет Земли в ночь с 31 декабря на 1 января. Колебания также ожидаются 18, 19, 22 декабря. В указанные дни возможно ухудшение состояния, обострение хронических заболеваний. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия, рекомендуется применять превентивные меры. Их перечисляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
- Откажитесь от дополнительной нагрузки на пищеварительную систему. Не переедайте. В период геошторма организм испытывает негативное влияние внешней среды. Не стоит усугублять ситуацию еще и внутренними перегрузками.
- Откажитесь от употребления алкоголя. Горячительные напитки провоцируют скачки давления. В период повышенной магнитной активности. подобные колебания могут спровоцировать криз. Если не смогли удержаться, то после нескольких глотков алкоголя запейте его теплой водой.
- Откажитесь от желания доесть остатки с праздничного стола на следующий день. Без того перегруженная пищеварительная система будет вынуждена справляться с возможной бактериальной нагрузкой.