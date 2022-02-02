Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев

В течение последних семи дней было зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом – свыше 800 тысяч случаев. Госпитализаций значительно меньше, поскольку омикрон-штамм, стремительно распространившийся по всей стране, зачастую переносят гораздо легче, чем "дельту".
Учитывая высокую заразность недавно выявленного варианта инфекции, неофициально в России ковидом переболели в два раза больше людей. Такое мнение высказал вирусолог Виталий Зверев. Эксперт отметил, что у человека могут отсутствовать антитела, из-за чего специалисты не способны точно выявить количество неофициально переболевших.
Однако отсутствие антител не говорит о несформировавшемся иммунитете, подчеркнул академик РАН. По его словам, защита может сформироваться за счет клеток памяти. То есть и коллективный иммунитет к коронавирусу может быть значительно выше, предположил Зверев.
Вирусолог дал оптимистичный прогноз. Он считает, что скоро пандемия пойдет на спад, поскольку число неофициально переболевших ковидом будет лишь увеличиваться, а значит, повышаться коллективный иммунитет.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, когда Россия выйдет на плато пятой волны пандемии коронавируса. По мнению эксперта, это произойдет через две недели.