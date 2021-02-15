Платные тесты на ковид сравнили с Русско-японской войной

Разброс цен на тесты на коронавирус в частных клиниках оказался колоссальным. Пациентам требуется выложить от трех до семи тысяч рублей. Эксперты считают ситуацию пугающей.
"Более 100 лет назад была русско-японская война, которую мы проиграли. Причина проигрыша очень простая: железные дороги, которые находились в частных руках, не стали перевозить русскую армию. Здесь очень похожая ситуация", – цитирует "Радио 1" президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского.
При этом тесты зачастую оказываются обязательными, в то время как самих пациентов постепенно выдавливают из бесплатной в платную сферу.
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