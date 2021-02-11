Мясников назвал отступление коронавируса временным: Никуда уже не уйдет

Согласно статистике, суточный прирост зараженных коронавирусом постепенно снижается. Например, в России он достиг отметки в 15 тысяч. Такие же данные фиксировались в октябре прошлого года. Может показаться, что коронавирус отступает, но на самом деле это не так. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил жителей страны.

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