За сутки в Росси выявили 33 860 новых случаев коронавируса

Критичнее всего ситуация в Москве – здесь заболели 3434 человек. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург, где выявлено 2236 и 2181 новых случаев ковида соответственно. Четвертую строчку занимает Самарская область (941). Несмотря на то что статистика стабилизировалась, в стране продолжают наблюдать незначительный рост числа заболевших. Об этом пишет Царьград.
Смертельным вирус стал для 1209 человек. Как сообщает RT, всего с начала пандемии от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 273 964 летальных исходов.
Напомним, несколькими днями ранее в Южной Африке обнаружили новый штамм ковида. B.1.1.529 распространяется с высокой скоростью, зарегистрировано уже 80 новых случаев. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что этот штамм вызывает у человека повышенную тревогу. Он также получил название "омикрон". В связи с этим Россия закрылась на въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото и Намибии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в стране ожидается очередной подъем заболеваемости. По ее словам, людям не стоит игнорировать требования ВОЗ, а продолжать носить маски, держать социальную дистанцию и воздержаться от походов на массовые мероприятия.
Также в настоящее время в России обсуждается законопроект о введении QR-кодов, которые выдаются только вакцинированным и переболевшим ковидом. Однако многие против подобной инициативы.